Margus Punabi essee: uue maskuliinsuse bioloogilisest baasist

Millest on tehtud väikesed tüdrukud? Suhkrust ja jahust ja maasikavahust. Millest on tehtud väikesed poisid? Tiigrist ja konnast ja kutsikahännast. Nende tõdemuste valguses kasvas üles minu põlvkond. Lapsest peale tehti selgeks, et poisid ja tüdrukud, mehed ja naised on erinevad. Nad on erinevad füüsiliselt, erinevad psühholoogiliselt.