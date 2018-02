Vastukajasid vabariigi aastapäeva kontserdile

Rahvamuusik Mari Tammar: «Meie peaaegu 2000 aasta vanune regilaulutraditsioon vääriks kohta meie riiklike sündmuste kavas ja mitte kooriseadena, vaid just nimelt niisugusena üheskoos eestlaulja järel laulduna, et kõik tunneks, et on osalised ja nendegi hääl kõlab omadega kokku. See võiks olla meie Nokia ja järgmisel sajal aastal meie pidulike sündmuste lahutamatu osa, nii siin kodumaal kui ka mujal maailmas.»