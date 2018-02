Airis Meier: Eesti kool vajab uut tiigrihüpet

On üsna ilmne, et Eesti kool vajab uut tiigrihüpet, mis võiks muu hulgas aidata vähendada hariduse kvaliteedi lõhet maapiirkondade ja suurlinnade vahel. Selleks, et garanteerida ühtselt head haridust ei pea tingimata tegelema õpetajate meelitamisega ebaatraktiivsetesse piirkondadesse. Peale selle, et üksikud suunatud õpetajad ei suudaks nagunii tõsta regiooni haridustaset märkimisväärselt, tapaksime ka potentsiaalselt noore talendi motivatsiooni üldse õpetajaametit pidada. Lahendus peab olemas vähemalt osaliselt digitaalne, näiteks digitaalsete õppekogukondade loomine.

Seda on teinud reljeefselt Minerva ülikool, mis on suuresti muutnud õppimise kontseptsiooni, mille järgi õppimine ei ole määratletud aja ja kohaga, vaid õpilased omandavad aineid suures osas digitaalses keskkonnas, kusjuures olemas on seminarid ning vahetu suhtlus õpetajaga.

Nende kulutused infrastruktuurile võrreldes tavaülikoolidega on umbes kolmandiku võrra väiksemad (kuigi hariduse tase on võrreldav tippülikoolidega). Selline sääst lubab Minerval alandada õppemaksu, värvata paremaid professionaale, pakkuda personaalsemat lähenemist ja uuemaid materjale.

Kuigi taoline Silicon Valleys alguse saanud ettevõtmine on esialgu ehk väikesele Eestile natuke liiga suur samm, ei maksaks kogu kontseptsiooni siiski päriselt nurka visata, sest just taolised lahendused aitavad liikuda edasi Eesti hariduse ühe põhiprobleemi – kvaliteedi kõikuvus ja ühtlane kättesaadavus – lahendamise suunas.

Küsi ja sulle antakse

Jah, hariduspoliitika on rahvusriikide kompetents. Siiski pakub Euroopa Komisjon nii rahalist kui ka teadmispõhist abi. Näiteks on e-twinningu projektiga liitunud juba üle 460 000 õpetaja ning iga neljas kool kümnest Euroopa Liidus on selle projektiga seotud olnud, ka Eestis.

E-twinning pakub koolidele lihtsaid tööriistu, et aidata arendada digitaalset õpet, toetab koolide rahvusvahelistumist, aitab avada klassiruum väljapoole selle füüsilisi piire ning seeläbi muuta õppimine huvitavamaks ja mitmekesisemaks. Komisjon pakub abi ka hariduspoliitiliste reformide välja töötamisel ja ellu viimisel ning õpetajakoolituste korraldamisel.

Õpikogukonna projekti võiks katsena mõne väiksema kooli peal proovida. Mõningaid aineid saab osaliselt ekraani kaudu edasi anda ja kasutades internetisilda konkreetse aine puhul võiksid näiteks väikese külakooli õpilased ja õpetajad katsetada teadmiste jagamist mõne suurlinna kooliga.

Veel lihtsam oleks ilmselt taolist projekti proovida riigigümnaasiumi koolivõrgus. Asja edenedes võiks tekkida rohkem õpikogukondi, mis aitaks ühtlustuda hariduse taset. Samuti oleks võimalik maksimeerida vajaka olevate spetsialistide kättesaadavust, keda kaugel maapiirkondades või väikelinnades elavad õpilased muidu kätte ei saaks. See oleks ka üks samm lähemale lahendusele, kus kodukohast ära kolimine lapse hariduse eesmärgil pole enam vajalik.

Sedalaadi õpikogukonnal on potentsiaali ka keeleõppes, kui tekitada sillad näiteks eesti- ja venekeelsete koolide vahel. Selline õpikogukonna programm oleks üsna kindlasti abikõlbulik ka Euroopa Liidu fondide rahadele. Vaja on vaid ettevõtlikkust ja ideede arendajaid.