Õpetajate Lehes sel reedel: tapjaklounid, kaitseinglid ja youtuber’id

Mind ei austata! Kui suur probleem see on?

TLÜ kultuuri- ja neuropsühholoogia professor Aaro Toomela selgitab peegelneuronite ja imiteerimise nähtust. Ta märgib, et enamik lapsi ei hakka märulifilme ja muud negatiivset järele tegema. Küll aga on algklassides õpetaja lastele suur eeskuju, keda lausa imiteeritakse. Murdeeas see lõpeb. Leidlik pedagoog oskab aga panna hoolega õppima ka need lapsed, kes teda ei austa ega võta eeskujuks, toonitab Aaro Toomela.