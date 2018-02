Lugeja filmist «Rodeo»: müts maha Mart Laari ees!

Vaadake, kuulake, mis meil praegu toimub – kõik nämmutatakse sada korda läbi, keeratakse pahupidi ja keegi ei julge otsustada. Tuuakse lagedale ka poolikuid lahendusi, et las rahvas otsustab! Rahval aga pole neid fakte ja pole ka teadmisi, et alati otsuseid langetada.

Loomulikult on õige, et meil on riigikogu ja demokraatia töötab mingil määral, ja asju, mida on mõttekas arutada ja millel on mitu võimalust, tuleks muidugi läbi arutada, aga kui kõik argumendid on laual, siis peab keegi otsustama, ja kui otsus tehtud, pole enam vaja «nämmutada»!