Juhtkiri: parim «Kevade»

Issina või emmena lastele «Kevadet» ette lugedes ei jää teile kahtlustki, et Oskar Luts tõepoolest ühendab põlvkondi. Ka väikesed – need, kellel Julius Oro «Muna» juba läbi töötatud – elavad «Kevade» tegelastele kaasa, naeravad ja mõistavad.

Väga vahva on lastele ette lugedes avastada, et «Kevade» pole siiski kaugeltki vaid lasteraamat. Lutsu tekstis on kihid ja huumor, mis jäävad lapsepõlves märkamatuks ja avanevad tõepoolest alles nõksu võrra elukogenumale, kui on koolieelik või ka murdeealine. Lutsu tekstis ja tekstides on hämmastavalt palju nüansse.

Muidugi, «Kevade» film on meil südames ja meeles, sügaval. Aga lugege Lutsu raamatut ikka ka. Nüüd, täiskasvanuna, sest sealt on palju leida ja rõõmu tunda. See raamat, ta mõju ja toime pole üksnes «pildikesed koolipõlvest» (nagu Luts ise oma romaani iseloomustas) või kirjeldus enam kui sajanditaguse külakogukonna tegelastest. «Kevade» ei ole kadunud ja kõnetab. Kuidas ometi? Kes lahendaks mõistatuse, miks lähevad endiselt korda Toots ja Kiir(ed), Teele ja Arno, Tõnisson ja Imelik, köster ja õpetaja Laur? Ja mitte ainult nemad.

Lutsu «Kevade» ja teisedki ta jutud on omapärane segu naljast, põnevusest, südamlikkusest võib-olla nappidegi joontega, aga ometigi väga selgelt välja joonistatud karakteritest. Lutsu jutustamisviisis pole ju ainult nali nalja otsas. Ses on küllaga aeglast, lausa melanhoolset vaadet ja omamoodi arutlusi. Film tükkis Veljo Tormise muusikaga on ühtaegu kõigi meie «Kevade» õnn ja samas õnnetus neile rumalaile, kes arvavad, et filmi näinul enam midagi lugeda pole. Arukad inimesed käivad aga ka Palamusel (Lutsu Paunveres) ja näitavad seda oma lastele.