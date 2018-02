Postimees 1934. aastal: inglise keel agronoomidele kõige tähtsam

Abikeelteks olgu kas saksa, rootsi, soome või vene keel. Vaatamata sellele, et praegu meie põllumajandusteadlased ammutavad välisteadmisi põllumajanduse teaduse alalt 90 protsenti saksa keelest, tuleb meil hinnata inglise keelt tähtsamaks ja vajalikumaks.

Viimase paarikümne aasta jooksul on anglo-saksi rahvad teinud suuri edusamme agronoomilise teaduse alal ja praegu on inglise keeles ilmunud rohkem põllumajanduslikku teaduslikku kirjandust kui saksa keeles. Siin esineb saksa keel taganeja osas. Isegi Saksamaal saksa oma põllumajanduslikkudes ajakirjades avaldatakse teinekord artikleid inglise keeles.

Edasi rõhutas kõneleja, et ühise võõrkeele puudumine on end tunda annud ka Balti riikide agronoomide koostöös. Seni on liidus olnud ametlikuks keeleks saksa keel. Kõneleja arvates peaks edaspidi Balti riikides agronoomide läbikäimise keeleks kujunema inglise keel, sest selle keelega saame läbi käia kogu välismaailmaga.