Maarja Vaino: Udumäe kuninga tagasitulek

Tuleb meelde Mati Undi lühipala «Udu», kus on järgmine lõik: «Olen kunagi Saaremaal üle elanud täieliku uduvarjutuse. Seisin inimtühjal rannal ja nägin äkki, et see paks udumass vajub minu peale. Kümneks minutiks olingi märjas ja soojas udus. […] Kas sel udul oli mingi mõte? Küllap oli, sest hiljem on mulle räägitud, et mu naine pettis mind just sel ajal ühe võõra mehega.»