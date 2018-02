Tõlkes leitud Eesti: sügavas seenemetsas kalpsas ringi kodukits

Näiteks spiromeetrias (hingamisteede uuring) kasutatakse vahendit, mida nimetatakse inglise keeles clip (During the test, nose clips may be used, your doctor places a clip on your nose). Kui nii clip kui spiromeetria on võõrad, võib näiteks arvata, et nina kaetakse kinni (maskiga) vms. Kui aga oleme vaadanud spiromeetriat piltidelt või videoklippidelt, oskame ka nina kinni panemist ette kujutada ning meil võib olla lihtsam aru saada, mida clip võib tähendada.