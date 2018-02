Postimees 1925. aastal: maksud olgu õiglased!

Põhimõttelikult ei saa kellegil tulu- ja ärimaksu vastu midagi olla, kuna siin maksustamise viisi põhimõte selle peale on sihitud, et iga kodanik saadud tulule vastavalt maksustatud saab. On täiesti arusaadav, et see, kelle sissetulekud ja tulud suuremad on, vastavalt ka suuremaid maksusid maksma peab ja maksta võib. Kuid selle juures peab silmas pidama, et need maksud maksjatelt kui ka maksustajatelt tõsist riiklikku arusaamist ja kodaniku ausameelsust nõuavad.