Postimees 1935. aastal: Kuusalu kalurid surmasuus – 66 kalurit merele liikuval jääl

Nimelt läksid kalurid hommikul vara noodapüügile merele, vaatamata sellele, et veeteede valitsuse poolt oli teisipäeval antud raadiotelegramm, milles neid hoiatati, et suure tuule tõttu jää rannast lahti murduda võib ja kaldalt liikuma hakkab.

Vaevalt said kalurid merele välja minna, kui jää rannast lahti rebenes ja kalureid merele kandma hakkas. Sündmusest informeeriti kohe veeteede valitsust, kust paluti abi saata. Kalureid päästma pidi sõitma jäälõhkuja «Tasuja», kuid mõne tunni pärast saabus kaluritelt uus teade, et neil oma jõududega on läinud korda liikuvalt jäält ära pääseda.