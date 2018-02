Kirjutasin kümme aastat tagasi, et Eestile oleks vaja omaette vaesuseministeeriumi. Aga näe, superministeeriumi majja neile kohakest ei leidunud. Et teema on aktuaalne, näitab arutelu äsjase tulumaksureformi üle, kirjutab kolumnist Mihkel Mutt.