Eerik-Niiles Kross ootab peaministri selgitust: kas nõukogude aja ideoloogiline surve oli tõesti parem kui vabaduse aja «totaalne surve»?

Mitte lihtsalt lugeja, vaid peaministri nõunik

Egge Kulbok-Lattik ei ole mingi lihtsalt lugeja, vaid on Eesti Vabariigi peaministri nõunik. Kas sellest tuleb teha järeldus, et tema sõnum on peaministri sõnum. Ma loodan, et mitte, sest ma ei taha teha järeldusi, mida sellisel juhul peaks tegema.

Tõsi või? Eesti ühiskond on minu meelest iseseisvusliikumisest saadik selle üle pidevalt arutlenud ja sageli ka sisukalt. Võiks öelda, et Eesti rahvas teostas oma õiguse iseseisvusele suuresti just selle arutelu alusel. Arutati ja leiti taas, et anastus on see, mida me ei soovi ja vabadus see, mida soovime.