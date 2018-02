Andrus Karnau: mis maksab Peipsi järv?

Kuna riigimets on justkui meie kõigi oma, peaks selle majandamisel lähtuma eeldusest, et kõiki osalisi koheldakse võrdselt. See tähendab, et pikaajalised lepingud peaksid olema kättesaadavad kõigile huvilistele. Puidugraanulitehased ja -keemiatehased on kõige lähedasemad konkurendid toormele. Nii on mõistetav graanulivabriku omaniku pahameel Est-Fori pikaajalise lepingu pärast.