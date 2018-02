Venemaal olid asjad aga vastupidi. Seal oli mees ikkagi Mees! Tõelise mehe kohustuste hulka kuulus ka vastuvaidlematu naiste eest hoolitsemine. Tõeline mees maksis Venemaal silma pilgutamata kõik baari- ja restoraniarved ning tegi kõik endast oleneva, et nõrk naine tunneks ennast hästi. Olin sel ajal märksa noorem, vallaline ja puutusin Tõelise Mehe kohustustega selle tõttu pidevalt kokku. Mingil hetkel hakkas see mulle närvidele ja rahakotile käima. Kui ikka naiskolleeg tellib baaris nahaalselt kõige kallimad kokteilid ja paki kõige kallimat suitsu, teades, et Mees maksab, siis... Sellistel momentidel õppisin ma hindama feminismi! Tegelikult on ikka väga tore, kui naised oma kokteilid ise kinni taovad ja kohvreid tirivad.