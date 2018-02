Türgi suursaadiku vastulause: Türgi võitleb terrorismi vastu

Türgi on aastakümneid kannatanud rahvusvahelise terrorismi all ja olnud eesliinil terrorimisvastases võitluses. Türgi on tõestanud ennast arvestatava partnerina Daeshi-vastases rahvusvahelises koalitsioonis. Süüria konflikt pole mitte üksnes laastanud Süüria rahvast, vaid loonud viljaka pinnase terroristlikele organisatsioonidele nagu Daesh, PKK ja selle Süüria haru PYD/YGP. Ainuüksi viimase aasta jooksul korraldati PYD/YPG kontrollitavast Afrini piirkonnast rohkem kui 700 Türgi vastu suunatud rünnakut.

Operatsioon Oliivioks on ajendatud püsivast ohust Türgi julgeolekule ja lähtub enesekaitseõigusest, nagu see on sätestatud ÜRO põhikirja artiklis 51. Operatsiooni peamine eesmärk on puhastada Süüria territoorium kõikidest terroristlikest rühmitustest, kindlustada Türgi-Süüria piir ning pakkuda kohalikele inimestele Afrinis ja mujal suuremat turvalisust. Operatsioon ei ole suunatud mitte Süüria kurdide, vaid terroristlike organisatsioonide vastu eesmärgiga hävitada nende peidupaigad, tulirelvad, sõidukid ja varustus.

Vaatamata erinevatele pingutustele romantiseerida PYD/YPG tegevust, kinnitavad nii Amnesty International kui ka Human Rights Watch, et PYD/YPG on Süürias toime pannud sõjakuritegusid, hävitades külasid ja sundides kohalikke kogukondi oma kodudest lahkuma. Kuigi PYD ja selle sõjaline tiib YPG väidavad end esindavat Süüria kurde, on sajad tuhanded Süüria kurdid otsinud hirmu tõttu varjupaika just Türgis.