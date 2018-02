Aeg-ajalt on kuulda, et Eestil polevat enam suurt ideed, ja et seda oleks tarvis. Suur idee on ju ometi olemas, igal sentimeetril, igas sekundis. Suur idee lausa hüüab näkku igal tänavanurgal. See on idee, et jääda Eestina alles, mitte kaduda nüüd, kui vabadus käes, kirjutab kolumnist Mihkel Mutt.