Lugeja kiri: meenutusi sõja koledustest

Teine maailmasõda lõppes 1945. aasta mais, kuid sõja koledaid tagajärgi on veel praegugi silmaga näha üle Eestimaa. Näiteks Tartus torkas eriti silma Pepleri tänaval asuv põlenud Maarja kirik ja Peetri tänaval 1910. aastal ehitatud Peetri kool. Mõlemad hooned vajavad nüüd põhjalikku remonti, et endine tegevus taaselustada. Rahapuudus on tänaseni kirikutel nende hoonete taastamist takistanud. Tartus leidub üle linna ka teisi 1941–1944 pommitamise tagajärjel purustatud hoonete varemete rohtunud alasid, mille peale on aja jooksul rajatud muruplatsid ja pargid.