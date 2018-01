Markus Kuslap: aitab pidevast üksteise materdamisest Eesti 100. sünnipäeval

Pärast hümni ümber tekkinud poleemikat ning selle ära kasutamist meie 100. aasta juubeli materdamiseks, tundsin, et kusagil on minu arusaam sünnipäevast ikka täiesti rappa jooksnud. Mäletan, et sünnipäevad on eelkõige mõnusad koosviibimised, kuhu tulevad su sõbrad ja sugulased. Süüakse head paremat ning nauditakse mõnusa sauna kõrvale mõni kesvamärjuke.

Tundub, et meie vabariigi juubeli puhul on keegi otsustanud korraldada hoopis ohvrifESTi. Kõigepealt materdame aastavahetusprogrammi kokkupanijaid ja pärast seda üksteist. Seejärel otsime hambad irevil järgmise ohvri, kelle karjäär või anne lõplikult maha matta. Milleks?

Olgu selle definitsiooniga kuidas on, kuid minu mõõt sai hiljuti täis. See, et vägivald pole õigustatav, on loodetavasti siililegi selge, kuid mis ajast on meie kõigi sünnipäeva rikkumine õigustatav?

On palju aktuaalseid ja tõsiseid muresid, millele leiaks kindlasti tugeva võimenduse meie sünnipäeva maine maha tegemisega, kuid ma palun, et lepiksime vähemalt ühes asjas kokku.

Selle sama maa, rahva ja kultuuri sümbioos, mida kutsutakse Eestiks, peab oma väljateenitud juubelit ning teeme nii, et see suursündmus ei saa olema enam ühegi skandaali hüppelauaks või teletorniks.

Selle nimel, et meil oleks tänavu uhke sünnipäev, on saja aasta jooksul andnud oma elu ja tervise kümned tuhanded inimesed. Linnad hävisid, pered küüditati, palju mehi metsas nälgis, palju verekoeri jälgis... Soovin, et kõik inimesed ja meediaväljaanded, kes tahavad enda muresid siduda meie sünnipäevaga või sellele mõnd skandaali külge riputada, mõtlevad enne tegutsemist ka neile, kes meile niivõrd uhke sünnipäeva on võimaldanud ning sellele, kas nad tõesti on valmis seda juubelit ka nende nimel mustama.

Vähem aadrilaskmist!