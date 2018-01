Nädal karikatuuris: haljaava, Ojasoo ja kanakari

ESMASPÄEV, 15.01: haljaava. «Tasuta bussiliikluse lobitöö taga seisavad kaks põhilist huvigruppi: vedajad ja keskerakondlastest poliitikud. 2019. aastal toimuvad riigikogu valimised ning siis on jälle tarvis püüda nende hääli, kes veel täiskasvanunagi usuvad muinasjutte tasuta asjadest. Ettevõtjatele, kes bussivedudega tegelevad, muuhulgas keskerakondlase Arvo Sarapuu osalusega ATKO-le, tähendaks see garanteeritud käivet, millest nad loomulikult ära ei ütle,» kirjutatakse Postimehe juhtkirjas .

TEISIPÄEV, 16.01: talv on käes. «Eestlased on nii targad, töökad ja vastupidavad just tänu elule külmas kliimas. Aju töötab külma ilmaga kõige paremini,» leiab Kristina Herodes.