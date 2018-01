Postimees 1937. aastal: Pärnu lahe lõhekuningas

Seda nime väärib August Veide ka täiel määral, kuna tema püünised võtavad sageli oma alla mere Heinastest kuni Sorgu saareni, s.o. ligemale 100 km. August Veide püüniste väärtust hinnatakse 30 000 kroonile ning püügihooajal seilab Veide teenistuses mitukümmend inimest. Veide peamiseks püügikalaks on lõhe ning sageli püüab ta Pärnu lahest oma artelliga rohkem kui kõik teised kalurid kokku.

Veide, 51 aastane merekaru, on tegelenud lõhe ja teiste kalade püügiga umbes 30 aastat. Varem, kui Heinaste polnud pooleks lõigatud Eesti ja Läti vahel, kui praeguse Ikla asemel oli Suur-Heinaste alev, vedas Veide ainukesena Pärnu rannast lõhe Riiga. Nüüd veerevad Veide lõhed omnibusega Iklast Pärnu ja sealt siseturule ja mujale.

Olgu veel märgitud, et Pärnu lahe lõhekuninga käes püsib ka rekordlõhe Eestis. Kolme aasta eest püüdis ta Ikla küla juures merest Eestis püütutest suurima lõhe – 25,5 kilose hiiglase.

Aug.Veide põlvneb kuulsast Veide nimeliste laevnikkude perekonnast. Ka ta ise on Heinaste merekooli haridusega ning on noorpõlve mööda saatnud kaugetel meredel. Ta on käinud ka Ameerikas. Ka oli ta esimeseks Heinaste komandandiks Vabadussõja päevil ning Heinaste sadamakapteniks.