Nädal karikatuuris: töötavale pensionärile kaigast, Ratas häbeneb ja Merkeli seiklused

ESMASPÄEV, 08.01: pühad läbi.

Päeva karikatuur 8.01 | FOTO: Urmas Nemvalts

TEISIPÄEV, 09.01: töötavale pensionärile kaigast! «Jüri Ratase valitsuse kaks tähtsamat osalist, Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid näevad sotsiaalsetes investeeringutes pensionäridesse ja vaestesse eelkõige oma poliitilist kasu nende valijarühmade konformistlikus hääletamises ja paternalistlikus käitumises, mitte vaesuse probleemi leevendamises,» kirjutatakse Postimehe juhtkirjas.

Päeva karikatuur 9.01 | FOTO: Urmas Nemvalts

KOLMAPÄEV, 10.01: KAPOl näkkas.

Päeva karikatuur 10.01 | FOTO: Urmas Nemvalts

NELJAPÄEV, 11.01: Ratas häbeneb. «Ainuke erinevus Savisaare Keskerakonnaga võrreldes on see, et erakonna uus juht Jüri Ratas peab kehastama maailma kõige häbelikumat peaministrit ja parteijuhti ning tegema nägu, et tal on selle kõige pärast justkui häbi, mistõttu Keskerakond peab kogu aeg puhastuma. Ja seda ajal, mil keegi teine seda enam ammu häbenema ei vaevu: ei Ratase enda erakonnakaaslased ega lähimad liitlased parteis, samuti mitte koalitsioonipartnerid IRL ja sotsiaaldemokraadid, kes toimuva kahel käel heaks kiidavad,» kirjutatakse Postimehe juhtkirjas.

Päeva karikatuur 11.01 | FOTO: Urmas Nemvalts

REEDE, 12.01: Vietnamlased on Lätis. «Ebaseaduslik immigratsioon laob vundamenti õigusetule elule, uutele inimlikele hädadele ja ka kuritegudele,» kirjutatakse Postimehe juhtkirjas.

Päeva karikatuur 12.01 | FOTO: Urmas Nemvalts

LAUPÄEV, 13.01: Saksamaal terendab uus valitsuskoalitsioon. »Nimelt saavutasid parempoolsed Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) ja selle Baieri sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU) ning vasakpoolne Sotsiaaldemokraatlik Partei (SDP) selle nädala viimasel tööpäeval põhimõttelise kokkuleppe ametlike kõneluste alustamises, eesmärgiga moodustada lähikuudel uus liidukabinet. Seega terendab silmapiiril suurvõimuliit, mida sakslased tunnevad GroKo (lühend Große Koalition'ist) nime järgi,» kirjutatakse Postimehe juhtkirjas.