Kadri Simson - ülbe kuulipilduja

Väliselt enesekindel, vastase suhtes üleolev, kohati isiklikuks minev pilklik stiil sai Simsoni kaubamärgiks pikkadel Edgari-aastatel ning on samaks jäänud ka ministriametis.

«Mul on hea meel siin teie ees seista,» alustas ta, ning demagoogiavõtetega laetud poliitiline kuulipilduja tärises üle saali, ilma et lint oleks takerdunud. Kasutusel olid valdavalt paukpadrunid (valija tahab ikka leiba ja tsirkust, mitte fakte ja analüüsi), aga hoogu sattunud esineja ehk ei märganud, et sekka sattus ka haavavat moona. Poleks üllatav, kui mõni tabamustest päevavalgele ujub ja edaspidi sekeldusi põhjustab. Käsikirjad ja stenogrammid ei põle.