Raivo Hein - unistus Saaremaa sillast

Küünilisematele inimestele on see idee ühes pajas udujuttudega Tallinna–Helsingi tunnelist ja hyperloop’ist. Aga unistajatele, kes teatavasti tihtipeale elu edasi viivad, on kõik need ideed realistlikud tulevikuvisioonid. Seega ei tasu ülearu irooniliselt taas üles kerkinud Saaremaa silla ideesse suhtuda.

Paarikümnel viimasel aastal on jutt Saaremaa ja mandri vahelisest püsiühendusest kord tõusnud, siis jälle vajunud, aga asja pole sellest seni saanud. Samas läheb elu kogu aeg edasi, ehitusvõimekus areneb, raha tuleb siiakanti juurde. Pole võimatu, et Saaremaa silla ehitus ongi juba realistlikum kui turismireis kosmosesse, mille eest Hein muide juba ammu on ettemaksu ära teinud.