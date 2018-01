Margus Parts: geniaalne Lähis-Ida rahuplaan

Läänekaldal, Gaza sektoris, Jordaanias ja Liibanonis elab kokku umbes 20 miljonit inimest. ÜRO abiorganisatsioon UNRWA toetab neis piirkondades ligi viit miljonit palestiinlasest põgenikku. Seega sõltub 20–25 protsenti piirkonna elanikest otseselt UNRWA abist, mis korraldab peaegu kõike alates haridusest ja meditsiinist kuni toiduabini.

Eelmisel aastal oli organisatsiooni eelarve 1,2 miljardit dollarit, millesse Ameerika Ühendriigid panustasid umbes neljandiku. Järgmised suuremad annetajad olid Euroopa Liit ja Saudi Araabia.

1,2 miljardit dollarit tundub suur summa, kuid tegelikkuses piisab sellest vaevu ots otsaga kokku tulemiseks. Alles detsembris pidi UNRWA ponnistama, et täita 61 miljoni euro suurust eelarveauku, et vältida koolide ja tugiasutuste sulgemist uue aasta alguseni. Arvestades Iisraeli ja Liibanoni püstitatud sotsiaalseid kitsendusi näiteks töö leidmisel on abiraha palestiinlastele sõna otseses mõttes elulise tähtsusega.

Seetõttu on arusaamatu, kust võtab USA president õiguse ähvardada UNRWA abirahast ilma jätta, tuues põhjuseks, et palestiinlased ei näita üles piisavat austust. Olukorras, kus Ühendriigid paistavad pimesi toetavat Iisraeli tegevust palestiinlaste maade okupeerimisel, on veider mingit austust nõuda.

Veel absurdsem on Valge Maja väide, et abiraha külmutamise taga on palestiinlaste keeldumine rahuprotsessis osalemast, «isegi kui Jeruusalemm, läbirääkimiste kõige keerulisem osa», on päevakorrast maas. Jeruusalemma tunnistamine Palestiina riigi pealinnana on kogu rahuprotsessi eeldus ja ka Trump ise kinnitas eelmisel kuul vastuoluliselt Jeruusalemma Iisraeli pealinnana tunnustades, et linna staatus ei ole sellega lõplikult määratud.

Samuti ei paista Valge Maja retoorikast mõistmist, et niigi hapra tasakaaluga piirkonnast veerandi elanike arstiabi ja toiduta jätmine pole ka Iisraeli huvides. Sellega kaasneb võimalus, et miljonid näljas ja rahulolematud inimesed teevad juudiriigi elu põrguks, teiseks ähvardab neid Hamasi ja Hezbollah’ sõjaline vastus.

Sellest paistab aru saavat ka Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, kes märkis pärast Trumpi avaldust, et Palestiina probleemiga tegelevale UNRWA-le mõeldud annetused võiks ümber suunata ÜRO ülemaailmsele põgenikeagentuurile UNHCR, kuid seda järk-järgult.

Veebilehe Axios teatel on Ameerika Ühendriigid praeguse seisuga külmutanud 125 miljoni dollari suuruse väljamakse UNRWA-le, välisministeerium pole seda infot kinnitanud. Tundub, et olukord jõuab minna veel palju hullemaks, enne kui mingi lahendus paistma hakkab.