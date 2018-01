Andrei Kuzitškin: Vene turistid otsivad Eestist jõulu- ja turvatunnet

«Sirelikarva taevavõlv on tihedalt kirkaid tähekesi täis pikitud, sirades justkui hansakaupmehe kamisool (endisaegne riideese – toim), kui too jõulude puhul pidusöögile suundub. Valged laineharjad voogavad Läänemere pinnal, veigeldes hõbedase helgiga maakumeruse taha vajuva päikese kiirte käes. Kuuskede ja mändide mustavad kontuurid rebestavad sirgjoonelist silmapiiri, tõmmates Eesti mereranna rangele geomeetriale peale peene ja uhke negližee … »

Ja järsku katkestab kõik minu lennukad unelmad, mida oli sünnitanud jõulupuhkus Pärnus, telefonikõne toimetajalt: «Andrei Aleksandrovitš, aitab puhkamisest, aeg on tööle asuda!»

Nii kargasingi Pegasuse seljast, et taevakaare luuleilmast taas maa peale laskununa leida sobiv teema 2018. aasta esimese artikli tarbeks.

See polnud õigupoolest raske: minu ümber tunglesid Pärnu spaas otsekui sipelgad rohked vene turistid, lapsed käekõrval, pea täis helgeid jõuluunistusi.

Nii ma siis astusingi kohe oma keelevellede juurde, et esitada neile üksainumas, aga oluline küsimus: «Kust te tulete ja miks te Eestisse tulite?» Vastusi üldistades avanes järgmine pilt:

Põhiliselt on vene turistid Pärnusse tulnud Peterburist ja Moskvast. Ent leidus ka Novgorodi, Pihkva ja Läti elanikke.

Peaaegu kõik vene turistid sõitsid Pärnusse eraautoga. Peaaegu kõik tulid koos perega.

Enamik turiste on keskklassi, ärimaailma esindajad, sest jõulupuhkus Pärnus on küllaltki kallis lõbu ning Venemaa õpetaja või arst, kes teenib 300 eurot kuus, nädalast puhkust Eestis endale lubada ei saa.

Eestisse meelitavad vene külalisi Venemaalt ja Lätist turvatunne, mugavused, kultuur ja puhtus.

Vene külalistele Venemaalt ja Lätist ei meeldi Eesti kõrged hinnad ja ranged politseinikud.



Toon ära ka mõne oma uue tuttava lühema või pikema loo.

Perekond Riiast. Paremalt vasakule: Margarita, Sergei, Nikita ja Stella. | FOTO: Andrei Kuzitškin

Kõigepealt perekond Riiast. Sergei on tegev transpordiäris, abikaasa Stella töötab turismifirmas, lapsed Margarita ja Nikita õpivad vene koolis. Pärnu sõitis perekond juba neljandat korda. Sergei ja Stella jaoks on Eesti välismaa, sest siin on teine keel, teistsugune arhitektuur ja teistsugused inimesed, märksa rahumeelsemad ja sõbralikumad. Nikita ja Margarita kiitsid siinset kööki, eriti meeldis neile Rootsi laud hotelli restoranis. Ja see, et inimesed kõnelevad Pärnu tänaval «väga tasa». Puuduseks pidas Riia perekond seda, et hotelli personal ei valda just väga hästi vene keelt ja et internetiga esines probleeme.

Väike valik Vene numbrimärkidega autodest. Sõidukite registreerimismärkidest saab aimu, millisest kandist Venemaal tullakse põhiliselt Eestisse külla. 98, 178 – Peterburist; 53 – Novogorodi oblastist ja 77 – Moskvast. | FOTO: Andrei Kuzitškin

Isa Jevgeni ja poeg Aleksei olid kohale sõitnud Peterburist. Jevgeni tegeleb kaubandusega, Aleksei õpib Peterburi ülikoolis. Jevgeni viibis esimest korda Eestis juba lapsena, 35 aasta eest. Noor leningradlane sattus koos vanematega tihti Pärnu, nüüd aga toob traditsioone jätkates siia oma poja Aleksei. Sealjuures on Aleksei juba jõudnud siinse turvalise eluga nii ära harjuda, et on valmis ülikooli lõpetamise järel isegi siit tööd otsima ja siia alatiseks elama asuma.

Jevgeni jagas muljeid Vene-Eesti piiri ületamisest. Vene ärimehe sõnul on Ivangorod ja Narva elu kaks poolust, mida ei lahuta üksi jõgi, vaid nüüd juba ka paarkümmend aastat ajalugu barrikaadi eri poolel. Mõlemad linnad on loomu poolest vene linnad, aga Ivangorod kujutab endast mahajäänud Aasiat, Narva ei ole seevastu ehk veel päris Euroopa, aga igatahes kindlasti mitte enam Venemaa. Isegi Ivangorodi ja Narva tänavatel liikuvate inimeste näod on erinevad: Venemaal on näod mornid ja silmades peegeldub ettevaatus, valvsus, Narvas on palju enam naeratavaid ja heatahtlikke inimesi.