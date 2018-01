Ahto Lobjakas: Trumpi üha ühepoolsemad momendid

Praeguse «hüpervõimu» (osundades kunagist Prantsusmaa välisministrit Hubert Vedrine’i) juhti, kes hiljuti kirjutas Twitteris Põhja-Korea juhile, et tema tuumanupp on suurem. Kes seejärel leidis võimaluse infantiilsusega veel kaugemale minna, tviitides, et on «väga stabiilne geenius».

Viimane enesediagnoos oli reaktsioon just müügile tulnud raamatule «Raev ja tuli», kus Trumpi ja tema lähedaste kohta öeldakse väga piinlikke ja potentsiaalselt hävitavaid asju.

Trump on kui ajaloo rasvane sõrm osutamas, kuivõrd palju võib katastroofiliselt valesti minna ühepooluselises maailmas, mida juhib ühepooluseline president. Trumpi ühepooluselisuse duubeldamise farssi (kasutades bridžiterminit) ei tee traagiliseks mitte niivõrd see, et samal ajal nõustavad Washingtonis seadusandjaid psühhiaatrid küsimuses, kas Trump võib olla hulluks läinud. Mõistuse kaotanud president on kahtlemata Ameerika tragöödia. Kuid traagilisem on asi maailmaajalooliselt.

Nagu kirjutas sel nädalal Financial Timesi kolumnist Martin Wolf, on loojangu lähedal harjunud maailmakord. Lääne veetud globalisatsioonilaine on vaibumas ning Ühendriikide «unipolaarne moment» lõpukorral. Me oleme juba silmitsi ajastuvahetusega. See, mida USA koos ei suuda hoida, laguneb millekski muuks. See, mille ühepooluseline president ise ära lõhub, laguneb millekski veel tunduvalt ebameeldivamaks.

Siin on põhjust korraks naasta kurikuulsa Jerusalemma-hääletuse juurde ÜROs. Donald Trumpi otsus tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana tõmbas vee peale kahe riigi – Iisraeli ja Palestiina – tulevase rahuliku kooseksistentsi perspektiivile Lähis-Idas. Eesti jäi neutraalseks, hoolimata Trumpi administratsiooni ähvardusest meeles pidada, kuidas liitlased hääletavad. Järgnenud debati mõistlik osa taandus kiirelt küsimusele, kas ja kuivõrd on Eestil turvaline ignoreerida suurima liitlase soove.

Kriitikutel jäi tähele panemata, et sulle-mulle-vorstikauplemisele rajatud liitlassuhtel ei ole sisu ja see on pikas plaanis perspektiivitu niipea, kui meie vaenlased meid üle pakuvad. Aga valitsuse kaitsjadki näisid oma motiivide suhtes ebalevat. Loomulikult on tähtsad väärtused ja vajadus käia ühte jalga Euroopa Liiduga. Kuid tänapäeva maailma väärtuspõhine poliitika on see, mis hoiab liitlasi koos, loob koalitsioone, et edendada seda, mille nimel kunagi kokku tuldi.

See on täpselt see, mille vastu peab ristisõda Donald Trump. Väiksemas traagilises võtmes on Trump test USA institutsioonidele. Teda ümbritsevad kindralid on ta poliitikat seni mõistuse piirides hoidnud. Trumpi hoiakud ja eesmärgid oleks ennesõjaaegses maailmas instinktiivselt loetavad diktaatoriambitsioonina. Üks meie ajastu väärtusi on aga sõjaväest, diktaatori paremast käest, teinud demokraatia ja tsiviilvõimu kaitsja.

Kuid USAgi kindralid tunnevad libedat diplomaatilist jääd jalge all. Paljast infantiilsest tviitimisest võib piisata, et vallanduks tuumasõda Põhja-Koreaga, kuhu ei saaks sekkumata jätta Hiina. Teine koht, kus Trump on sõja vallandamisele lähedal, on Süüria kodusõjas tekkinud Iisraeli de facto piir Iraaniga.

Eesti huve kalkuleerida pole lihtne, kuid rusikareegel peaks olema, et me ei või endale lubada ühtki suurt USA sõda, olgu see Põhja-Koreas või Iisraeli kaitseks Lähis-Idas. Lähemal ei tasuks unustada, et sama Trump, kelle huultelt püüti välja lugeda tema soove Jeruusalemma asjus, peab Balti riike peenrahaks suures diilis Putiniga.