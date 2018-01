Postimees 1931. aastal: Pühavaimu koguduse kärarikas täiskogu

Koguduse ja tema hingekarjase vahekorrad olid juba mõnda aega sassis, nii et räägiti juba õp. Tallmeistri tagasiastumisest. Tüli tekkinud sellest, et nõukogu tahtnud otsustamise selle üle, kes kirikus esineda võivad oma kätte võtta, kuna see õigus seni kuulunud õpetajale.