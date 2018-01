Heidit Kaio: uue bürokraatia koidik

Pakun, et koos erinevates ametkondades saalimisega võis kokku minna kolm nädalat. Mis on aga oluline – mul pole mälestust erilisest bürokraatiast.

Praegu olen remondiga seotud asju ajanud ehitisregistri veebilehe kaudu novembri algusest saati. Põhiliselt nuputanud, et milles on viga. On jaanuari algus ja ma pole kindel, et saan lähiajal valmis. Kulunud on kaks kuud.

Olen istunud arvuti taga vähemalt 15 tundi, enamasti nõutult skrollides, klikkides ja pead murdes. Meie maja küttesüsteemi vahetava firma projektijuht soovitas palgata arhitekti, kes aitaks ehitisregistri robotiga sotid selgeks saada. «Mina enda suvemaja väikese ümberehituse sissekandmisega hakkama ei saanud,» ütles projektijuht. Tema firma tunnuslause on «20 aastat kogemust». Mõtlesin, et kui raske see ikka olla saab, ja usaldasin oma senist e-riigiga suhtlemise ajalugu.

Tühik vales kohas

Ehitisregistri avalehel on teadaanne, et neil puudub teenindussaal ja kõik toimingud tuleb teha arvutis. Muud teed pole – suhelda tuleb masinaga. Mis aga teeb masinaga suhtlemise keeruliseks? See, et ta võib olla rahulolematu mikroskoopiliste detailide suhtes, millel pole loa õigustatuse seisukohast mingit tähtsust.

Näiteks pusisin päevi, et laadida üles ehitusfirmast saadetud digiallkirjastatud fail, mida masin ei võtnud omaks. Proovisin aina uuesti ega taibanud, kas tegin vea mingis üleslaadimise etapis või püüan projekti lolli järjekindlusega üleüldse valesse kohta sisestada. Kuni jagasin ära, et faili nimes oli tühik vales kohas.

Järgnes minu kiri ehitusfirma projektijuhile, tema saatis kirja projekteerijale, kes muutis faili nime ning saatis selle projektijuhile, tema omakorda mulle. Sellest kujunes saaga, mis oma nüanssidega võttis mitu nädalat.

Olles lõpuks ehitisregistrisse taotluse esitanud, selgus, et on vaja mingeid andmeid muuta. Mitte uusi dokumente, ei. Andmed on vaja sisestada teisiti. Nüüd on masina taga olevatel ametnikel õigus vastata kümne päeva jooksul.

Näiteks viimatine märge, mida ootasin kaksteist päeva ja pidin parandama: «Olete ehitusprojekti kaks korda sisse kandnud. Palun kustutage üks.» Läheb jälle kümme päeva. Üleüldse, kas kustutasin faili ikka õigest kohast?

Enne seda oli mul kord juba saanud mõõt täis saanud ja ma otsisin linnavalitsusest üles ametniku, kes võiks aidata masinas õigeid klikke teha. Ta oli väga lahke, näitas ette, kus pidin teisiti tegema. Võtsin igaks juhuks ka tema lauatelefoni numbri ja sõitsin koju. Istusin arvutisse, tegin muudatused, aga masin keeldus mu avaldusest.

Helistasin, tegime veel linnukesi sinna ja tänna, kuni avaldus läbi läks. Üksi poleks ma seda ilmaski teha suutnud.

Jaanuari alguses täitus kaks kuud ajast, mil olen püüdnud ehitisregistrisse andmeid sisestada. Selle aja jooksul pole ma pidanud dokumenti tegema MITTE ÜHTEGI sisulist muudatust. Projekt on olemas, ehitaja on, maja on. Muuta on vaja vormistusi – faili nime, teha linnukesi õigetesse kohtadesse, klikkida arvutis «lahendada» asemel nupule «lahendatud». Ja oodata iga kliki vahel kümme päeva, kas kiidetakse heaks või mitte.