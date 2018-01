Jüri Luik: kuidas kaitseme Eestit?

Eesti riigikaitse planeerimine on väga pika ajahorisondiga, täpsemalt plaanime oma töid järgmiseks kümneks aastaks. Samas arvestame loomulikult pidevalt juurde tulevat infot, sealhulgas kõike seda, mida õpetas meile eelmise aasta Vene suurõppus Zapad. Õppuse stsenaarium oli keskendunud just rünnakule NATO, täpsemalt Balti riikide vastu. Mäletatavasti korraldati õppus kõiki OSCE ja Viini dokumendi norme eirates. Oma järgmise, 2018. aasta tegemistes seda kõike ka arvestame.

Meenutan, et meie sõjaline riigikaitse tugineb kahele sambale: need on iseseisev esmane kaitsevõime ja koostöös liitlastega NATO kollektiivkaitse. Mõlemas vallas oleme astunud viimase aasta jooksul hiigelpikki samme oma kaitsevalmiduse ja heidutushoiaku tugevdamisel. Loorberitel lebada pole põhjust; selleks et paigal seista, peame jooksma, selleks et edasi liikuda, lausa sprintima.

Kümme kuud paikneb Eestis Suurbritannia juhitav NATO lahingugrupp, mis kuulub meie kaitseväe 1. brigaadi koosseisu, tänu millele on kolonel Veiko-Vello Palmile alluv brigaad Eesti tugevaim. Tänaseks peaks kõigile selge olema, et Eestit ei ole mõtet rünnata, sest lisaks Eesti kaitseväele tuleks vastasel kohe tegemist teha liitlasvägedega. Lahinguvõimeliste liitlasüksuste pidev paiknemine Eestis on tähendanud uut taset heidutuse ja kaitse tugevdamisel siin NATO piiririikides ning saatnud selge sõnumi liitlaste ühtsusest.

NATO pataljon on nüüd kohal, aga see on ainult mosaiigi üks kivi, ehkki oluline. Uus siht on nn tugevdusstrateegia, mille eesmärk on tagada täiendavate liitlasvägede kiire jõudmine Balti riikidesse ka olukorras, kus vastane teeb selleks takistusi, kas siis ähvardades või lausa tuld avades. See hõlmab selleks määratud vägesid nii maalt, merelt kui ka õhust, aga ka ajakohastatud plaane ja juhtimisstruktuure ning regulaarseid õppuseid.

NATO allianss ja selle aluseks olev üleatlandiline side jäävad Euroopa julgeoleku tagamise nurgakivideks ja meie kaitses mängivad maailma suurimad relvajõud, s.o USA relvajõud, hindamatut rolli. Samas on tänaseks kõik mõistnud, et Euroopa riigid ise peavad suurendama oma pingutusi kontinendi julgeoleku kindlustamisel. Selle tulemusena on möödunud aasta toonud uue hingamise Euroopa Liidu raames toimuva kaitsekoostöös. Eesistujariigina andis Eesti oma panuse nii Lissaboni lepingu sätetega ette nähtud alalise kaitsekoostöö ehk PESCO alustamisse kui ka Euroopa kaitseinvesteeringute fondi loomisse.

Ka alanud aastal, pärast eesistumise perioodi lõppu, jätkab Eesti jõupingutusi Euroopa Liidu kaitsekoostöö arendamiseks. Kõik see, mida me 2018. aastal saavutasime, vajab kindlustamist ja tugevdamist, me kanname selle eest teatavat moraalset vastutust. Meie selle aasta prioriteet on Euroopa Liidu projekti tihedam sõlmimine NATO tegemiste külge. Parimaks näiteks jääb siin sõjalise mobiilsuse projekt, mida tõukame koos Hollandi, Soome, Leedu ja teiste riikidega. Euroopa Liidus on juba alanud töö toetamaks liitlasvägede piiriülese liikumise hõlbustamist, lihtsustades tolliprotseduure ja arvestades sõjalisi vajadusi, näiteks tankide raskust, nendes transpordiprojektides (raudteed, maanteed, sadamad), mida finantseerib Euroopa Liit.