Postimees 1940. aastal: 20 aastat rahu

Eesti riigimehed teadsid kakskümmend aastat tagasi, kui suure tähtsusega sammu nad astusid rahulepingu sõlmimisega. Sest see ei olnud suure tähtsusega leping mitte ainult meile, vaid tähendas pööret ka meie idanaabri välissuhetes. Kui Eesti oli selle pöörde algatajaks omal vastutusel ja iseseisvalt oma tegude üle otsustades, siis leidus sellele sammule ka kibedaid arvustajaid teistes riikides. Järgnenud ajad on õigustanud Eesti tookordset sammu. Ajaloolisel tunnil oli leitud õige tee.

Usume ja loodame, et see on nii ka tulevikus kõigi kaugeleulatusliku tähtsusega sammude puhul, mida Eesti on astunud ja astub oma rahva hüvanguks headel ja kurjadel aegadel. Et meie sammud oma tee käimisel rahvaste pere ühe liikmena kannavad sama head vilja, nagu meie innukas töö senisel kahekümnel rahuaastal.

Nende tunnetega ja lootustega meenutame rahu algushetke 3. jaanuaril 1920. a. Tänutundele oma rahu eest lisandub aga täna üks siiras soov: tulgu rahu neilegi rahvastele, kelle kodumaa piiridel käib praegu raske heitlus, olgu neilegi peatselt antud sama helget päeva kui oli meie 3. jaanuar 1920. 3.01.1940