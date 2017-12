Jelena Džandžugazova: Vene turist võib reisi jõuluaja Eestisse pidada parimaks kingiks

Juba Nõukogude Liidu ajast alates on toona veel liiduvabariik olnud Eesti Vene turistile huvi pakkunud. Teenindusega hellitamata Nõukogude kodanikule oli puhkus Baltikumis peaaegu võrdväärne turismireisiga mõnda Ida-Euroopa riiki.

Aga kui ka meil tekkis valikuvabadus, ei lakanud meie armastus Eesti vastu. Sugugi mitte – ka praegu kütkestab Eesti venemaalasi.

2016. aastal külastas Eestit 201 000 Venemaa turisti, mida oli 14 000 ehk kaheksa protsenti enam kui 2015. aastal.

Tõsi, majanduskriis ja rubla kursi langus 2014. aastal avaldasid Venemaa turistide voo mahule ja intensiivsusele negatiivset mõju, kuid sellest hoolimata kuulub Eesti Venemaa turistide silmis kuue kõige populaarsema riigi hulka, isegi kui praegune turistide hulk on 2010.-2012. aastaga võrreldes peaaegu kaks korda väiksem.

Eesti hotellide andmetel on praegu kümnendik öömaja vajavatest külalistest venemaalased.

Samal ajal on venemaalaste Eestis, eriti aga Tallinnas puhkamise viisid aastatega muutunud: suur osa on tänapäeval autoturistid, kes Eestis ööbima ei jää, vaid sisuliselt sooritavad ühepäevaseid ekskursioone Eesti linnadesse.

Selline formaat on täiesti mõistetav, sest Eesti pealinna Tallinna on Peterburist 360, Pihkvast 350 kilomeetrit. Head teed võimaldavad niisuguse vahemaa läbida kiiresti ja mugavalt.

Tavapäraselt on Eesti olnud menukas Loode- ja Kesk-Venemaa elanike seas, aga nüüd sõidab Eestisse üha enam inimesi ka Volgamaalt, Uuralist ja mujalt Venemaalt. Hea ligipääs transpordivahenditega (ligemale 60 protsenti venemaalastest saabub Eestisse eraautoga), teede hea kvaliteet ja inimeste kasvavad sissetulekud on täiesti loomulikult laiendanud venemaalaste rännuteede geograafiat.

Samal ajal iseloomustab Eesti turismi ja eriti sõite Tallinna väga selge hooajalisus.

Broneeringute järgi on ilmne, et Eesti ja eriti Tallinn on populaarsed just uusaasta paiku ja armunute tähtpäeva ajal 14. veebruaril. Neil tähtpäevadel jääb Tallinn Euroopa pealinnade seas maha ainult Prahast, mis on venemaalaste seas vaieldamatult menukaim romantiliste sõitude sihtpunkt.

Eriti armastavad Tallinna Peterburi elanikud: sinna sõidab koguni 64 protsenti Neevalinna elanikest. Kusjuures arm on vastastikune: eestlaste populaarseim linn Venemaal on just Peterburi.

Üldse võib öelda, et tänast Venemaa-Eesti turismi hinnates torkab silma poliitika allajäämine majandusele.

Nõukogude ajal ei oldud Eestis venelaste suhtes nii külalislahked kui praegu. Nüüd ollakse Venemaa turistidele tänulikud, sest nad annavad märkimisväärse panuse maa majandusse. Venemaa turistid aga just hindavadki külalislahkust, elanike kultuursust ja puhtust.

Keskmiselt kulutab Venemaa turist, kes ei jää Eestis ööbima, päevas 71 eurot, millest 55 kulub kaupade ja 16 toidu peale. Ööbima jääva turisti päevane kulu on keskmiselt 88 eurot, millest 61 kulub toiduainete, kaupade ja teenuste ning 27 öömaja peale. Venemaalaste seas kõige populaarsemad linnad on Tallinn, piirilinn Narva ja vana ülikoolilinn Tartu.

Jõuluaeg Tallinnas võib pakkuda ohtralt meeldivaid elamusi

Õigupoolest võib reisi jõuluaja Eestisse pidada parimaks kingiks nii iseendale kui ka oma lähedastele!

Tallinna süda, vanalinn, on erakordselt romantiline, rahulik ja meeldiv koht, pealegi veel UNESCO kultuuripärandi pärl. Seal on lihtne orienteeruda, kõik on köitev ja meeldiv ning kitsukesed tänavad sobivad imehästi aeglaseks jalutamiseks. Vana Tallinn – sama nime kannab ju kuulus Eesti liköör – koosneb ülalinnast, kus asus rüütlilinnus, ja all-linnast, muistsest Hansa kaubalinnast, ning saab alguse kuulsa Viru värava ja Katariina käigu juurest, kus juba keskajast peale kaubeldakse lillede, suveniiride ja käsitöötoodetega. Sealt kulgeb tee Raekoja platsile, kus asub Euroopa vanim apteek, milles müüakse iidsete retseptide järgi valmistatud maiusi. Raekoja platsilt võib minna mööda vana Pikka tänavat Rannavärava ja Paksu Margareeta tornini, millesse on majutatud Meremuuseum. Tallinna vanalinnas asub üldse rohkelt põnevate ajalooliste nimedega torne: Nunnatorn, Saunatorn, Pikk Hermann, Paks Margareeta, Neitsitorn, Kiek in de Kök. Ühes muistse linnamüüriga annavad need vanalinnale imeliselt õdusa romantilise atmosfääri.