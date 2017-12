Sirbis sel reedel: aasta märksõnad ja kokkuvõtted

LEA LARIN, REET VARBLANE: Me ei lahku enam tantsupõrandalt

Lääne kultuur on olnud (vaikimisi) ahistamise kultuur, ahistamine on olnud süsteemne ja ulatuslik ning seda on peetud kultuuri tavapäraseks osaks. Teist märksõna, kui #metoo ei võimalda laviinina ilmsiks tulnud ahistamisjuhtumid 2017. aastale panna.

Sirbi vestlusringis osalesid kunstnikud Kadi Estland, Flo Kasearu, kirjandusteadlane Raili Marling, jurist Mari-Liis Sepper, Feministeeriumi toimetaja Kadi Viik ja kunstnik, Facebooki grupi «Virginia Woolf sind ei karda!» väitlusjuht Piret Räni.

ARO VELMET: Ahvide planeedi loojang

2017. aasta ahistamisskandaalide järelmõju on ambivalentne, kuid loodetavasti teevad need ahistamisele ka lõpu.

Tänavu Cannes’is Kuldse Palmioksa võitnud «Ruudus» on stseen, kus kõrgklassi kunstipublik jälgib õhtusel galal kuulsa performance'i-kunstniku etteastet. Kunstniku nimi on Oleg ja olgu öeldud, et lugu on inspireeritud 1990ndatel tõestisündinud skandaalist, mille keskmes oli Ukraina kunstnik Oleg Kulik. Filmi-Oleg on oma kätele kinnitanud robotpikendused ja käitub nagu ahv: hüppab ringi, teeb hääli, taob kätega vastu rindu.

KATRI LAMESOO: Kuidas siis ahistamisega tegelikult on?

Minu piirid on päris kaugel ja ma naeran tihti ahistamisteemaliste naljade üle. Seda tingimusel, et nali on lühike. Kui läheb pikaks ja hakkab end kordama, käib nali alla, ei aja enam naerma. Esiti arvasin, et asi on universaalsetes hea huumori reeglites, kuni tabasin end küsimuselt, kas teised naeraksid ka minu üle, kui räägiksin neile oma tööst või mõnest tõsisest ahistamisloost, mida olen kuulnud? Mis paneb mind eeldama, et küllap ikka aru saadakse, kui teema tõsiseks läheb? Või mida see lõpuks minu kohta ütleb, kui keskealiste privilegeeritud meeste lõõpimist kuulama vaevun? Miks ma küsin endalt kogu aeg, kas mul on õigus naerda, kas mul on õigus flirtida, kas mul on õigus vihastada; kas mulle on lubatud öelda midagi, mis ei põhine teaduslikult läbiuuritud järeldustel?

MARTA BAŁAGA: Mehe töö

Tänavused sündmused on pööranud tähelepanu meesšovinismile filmitööstuses, aga mitte filmiajakirjanduses.

Aasta lõpuks on selge, et Harvey Weinstein ja #metoo panid meid naisi tegema seda, mida me kohe üldse teha ei tahtnud. Vaatama lähemalt kõike, mida olime püüdnud eirata. Ja mitte vaid püüdnud. Filmikriitikuna olen aastate jooksul väga hästi õppinud mitte märkama ebameeldivat, keerama lugupidamatuse naljaks ettekäändega «poisid jäävad poisteks». Ja kes teab, äkki on neil õigus?

REBEKA PÕLDSAM: Institutsioonikriitilisest andmekunstist #metoo liikumiseni

Vaatamata metsade lageraiele, häkkerite avastusele maksuparadiisidest, eestikeelsele laulupeole, aasta ema debatile, eesistumisele, bitcoin'ile, maksusüsteemi muutusele on 2017. aasta kõige poleemilisem märksõna siiski internetis aktiivselt teisenenud #metoo (minagi) liikumine. Selle algatajad pälvisid ajakirja Time aasta inimese tiitli.

Kunstimaailma tänavuseks kõige tähtsamaks inimeseks kuulutati saksa kunstnik Hito Steyerl, kelle looming sai alguse tema kui naise positsioneerimisest ning on jätkunud teemapüstitustega sõjandusest, digikaitsest ja jälgimisühiskonnast ning internetieelse aja ülemineku markeerimisest nüüdsesse hoomamatute andmetulvade aega. Eesti aasta noore kultuuritegelase autasu pälvis kunstnik Katja Novitskova, kelle looming käsitleb interneti andme- ja pildipankasid. Aasta olulisimateks inimesteks valitud naisi ühendab soo kõrval ka süvenemine tehnoloogia võimalustesse. Et mõtestada, mida suurandmetel kasvanud algoritmide ja biograafiliste andmetega tehakse, tuleb heita põgus pilk andmekunsti ajalukku.