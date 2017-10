Postimees 1935. aastal: jaht peidetud kullale Jõhvis

Enam-vähem kindlate andmete varal on teada, et kullatagavara on peidetud kusagile Haho endisse elumajja või selle aeda. Peidetud varanduse otsimist kavatsetakse kuuldavasti ka lähemal ajal jälle alustada, milleks appi tahetakse võtta erilisi aparaate.

Haho kullatagavara suurus sai ümbruskonnale teada juhuslikult. Ta kavatses osta Tartusse mõisa, mille hinna 57 000 kuldrubla lubas kohe kinni maksta. Kaup jäi aga pooleli ja rahatagavara puutumata.

Ootamatult suri Haho 1918. aasta palmipuude püha hommikul. Surm tuli nii järsku, et Haho ei saanud teha ei testamenti ega teatada ka oma pärijatele, kus asub ta varandus. Peale tema surma hakati otsima peidetud kulda, kuid see ei annud tagajärgi.

Otsijad pöörasid pahupidi terve maja, alates alt keldrist ja lõpetades pööninguga. Vaev oli aga asjata ja varandus on tänapäevani päevavalgele toomata. Peidetud kuld annab ümbruskonnas alaliselt elavat kõneainet ja selle ümber on juba kujunenud terve rida legende.

21.10.1935