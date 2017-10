Ando Leppiman: avatud gaasiturust võidab tarbija

Ühendused Soome ja Poolaga on nüüdseks Euroopa Liidult positiivsed otsused kätte saanud ja valmivad vastavalt 2019. ja 2022. aastal. Samuti on töös Balti riikide sisesed gaasivõrgu tugevdused. Kõik need projektid on saanud märkimisväärse ELi rahalise toetuse (Balticconnectori puhul koguni 75 protsenti), mis on kinnitus praeguse Euroopa Komisjoni tugevale soovile lõpetada Balti-Soome gaasituru isolatsioon ülejäänud Euroopast.

Regionaalse LNG-terminali rajamise küsimus on seni lahenduseta. Põhjus selleks on väga lihtne. Leedu valitsus otsustas mõned aastad tagasi, ära ootamata regionaalse lahenduse lõpptulemust, rentida Klaipėdasse LNG-laev ning selle enam kui 60 miljonit eurot aastas maksvad ülalpidamiskulud Leedu gaasitarbijate arvetel kajastuva varustuskindluse lisamaksu kaudu kinni maksta. On selge, et turul juba riigiabi toel tegutseva LNG-terminaliga on erakapitalil võimatu konkureerida.

Eesti ega Läti ei ole soovinud kaasa minna gaasitarbija rahaga peetava maavõistlusega, et kes suudab oma terminali soodsamaks sponsida. Leedu kinnitusel on Eesti ja Läti turuosalistele tagatud ligipääs terminali kasutamiseks. Klaipėda laeva rendileping kehtib aastani 2024. Kas seejärel tekib turupõhine, riigiabita toimiv regionaalne lahendus või jätkab Leedu gaasitarbija sunnitud sponsorlust, on vaja naabrite vahel selgeks rääkida lähiaastatel.

Balti riikide peaministrid püüdsid leida regionaalse LNG-terminali küsimusele pooli rahuldavat pikaajalist lahendust suvel peetud konsultatsioonide raames. Eesti lähtepositsioon nendel läbirääkimistel oli, et alates 2024. aastast ei peaks ühelegi terminalile riigiabi andma ning terminalid peavad tekkima turuloogikast lähtudes. Kuna regionaalses vaates on Eesti parim asukoht terminali rajamiseks, võimaldaks selline lähenemine erasektoril realiseerida Eesti majanduse seisukohalt oodatud investeeringu ilma gaasitarbijatele lisakoormat seadmata.

Olenemata LNG-terminali arengust on Balti gaasiturg pöördumatult isolatsioonist väljumas ning uutele tarnekanalitele avanemas. 2022. aastal valmib püsiühendus Poolaga, mis tähendab ligipääsu Euroopa gaasitarnetele. Poola roll Läänemere regiooni gaasiturul on märkimisväärne. Vastupidi Baltimaadele ja Soomele sealne gaasitarbimine kasvab ja on juba praegu kaks korda suurem kui Balti riikides ja Soomes kokku. Poola on viimastel aastatel tugevalt investeerinud oma gaasitaristu arendamisse, rajanud LNG-terminali ning liigub otsustavalt edasi Poola ja Norra vahelise gaasiühenduse rajamisega, mis peaks valmima aastal 2022. Nimetatud aasta on oluline, sest just siis lõppeb Poola gaasiettevõtte pikaajaline tarneleping Gazpromiga, mida ei plaanita pikendada.

Seega on regionaalse gaasituru perspektiivid Eesti gaasitarbijale vägagi lootustandvad. Euroopa fondide toel rajatavad ühendused tagavad tarneallikate mitmekesisuse ning ligipääsu erinevatele tarneallikatele, regioonis asub energiajulgeoleku seisukohast oluline Läti gaasihoidla, peagi hakkab toimima Leedust Soomeni ulatuv ühine gaasiturg ja Leedu võimaldab kasutada oma vahendite eest liisitud ujuvterminali. Meie osalus kõigi nimetud projektide realiseerimisel on vähem kui 40 miljonit eurot. Eesti on käitunud gaasituru arendamisel vastutustundlikult ja lähtub ka edaspidi ennekõike maksumaksja ja gaasitarbija huvidest.