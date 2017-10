Postimees 1924. aastal: röövmõrtsukas nõukogude-Venemaalt

Kesköösel kuulis piirivalvur, rm. Jaan Laas oma kordoni valvepiirkonnas liikudes kaht tumedat pauku Irboska raudteelt põhjapool ja jooksis valvur Laas otsejoont o.-ü. «Unitase» kaupluse poole. Sammu nelikümmend kauplusest eemal märkas ta suurekasvuga meest, kes mitme pakiga N.-Venemaa piiri poole põgenes. Põgenejat taga ajades laskis Laas neli pauku vintpüssist, mispeale, tagaaetav maha kukkus ja pakke ära visates võsastikku kadus.

Laas jooksis kordooni abi kutsuma. Umbes veerand tunni pärast oli meeskond kaupluse juures ja piiras võsa sisse, kuid pimeduse tõttu midagi ei leitud.

Kaupluse juhataja leiti lamamas leti taga maas, kaks revolvrikuuli peas, käel ja rinnal sinised plekid ja kriimustused. Järgmisel päeval, piirivalve ja politsei ühisel otsimisel, leiti üks «Browning»-revolver ja lühikeseks lõigatud Jaapani vintpüss, mõlemad laetud. Selgus, et röövel on neid käes hoides kauplusest välja jooksnud. Katset tehes valvurile vastu lasta, on ta just sel momendil käest haavata saanud, sest revolvripära ja püss on purustada saanud ja killud on verised. Edasi on üks kott saabaste ja ülikonnariietega maas. Veel sammu 10 eemal oli kott musta kalevi ja siidiga. Piiri traataed, kust röövel N-Venemaale on põgenenud, on verega määritud ja rohi verega kaetud. Edasi läheb verine tee üle piiri võssa.

Nagu juurdluses selgub, on siin tapmist toimetanud üks isik; nagu mõnest asjast näha, on ta teiseltpoolt piiri tulnud.

17.10.1924