Konverentsil tõstetakse keskkonnateema kultuurimaastikule

Üritus algab 3. oktoobri hommikul kell 10 Rakvere teatris. Käsitlusele tulevad teemad, kus vaadeldakse kultuuri ja keskkonna suhestumist, ühelt poolt inimese ja looduse, teiselt poolt inimese ja inimese (vaimse keskkonna) sfääris.

Konverentsiga soovitakse heita valgust inimese ja tema keskkonna suhetele ja mõte just selleteemaline üritus korraldada sündis 2016. aastal toimunud hariduskonverentsi tuules.

Nagu kõigil eelnevatel koja konverentsidel, on ka seekord taustal küsimus, milline on õnnelik ja terve inimene ning millise tuleviku ja ühiskonna nimel me kõik oma valdkondades edendustööd teeme. Mis on kultuuri väärtus, millist rolli mängib nendes küsimustes meid ümbritsev keskkond ning mil määral suudame seda oma igapäevatöös kujundada ning reformida?

Keskkonna teema on viimasel aastal tõusnud järjest aktuaalsemaks ning Eesti Kultuuri Koja eestseisus on veendunud, et keskkonnatemaatikat on igati vaja ka kultuurimaastikul pildile tõsta. Lähtudes printsiibist, kus eestlast saab käsitleda nii mere-, metsa- kui ka maarahvana, on konverentsil esindatud mitmed keskkonnateemadega tihedalt seotud eksperdid.

Esinejate ja väitlejatena astuvad kuulajate ette ning kutsuvad kaasa mõtlema ja/või vastu vaidlema teiste seas Rein Einasto, Fred Jüssi, Ahto Kaasik, Kaido Kama, Kalevi Kull, Tiiu Kuurme, Jaak-Adam Looveer, Aleksei Lotman, Maarja Lõhmus, Imbi Paju, Andres Põder, Anu Raud, Rea Raus, Tarmo Soomere, Mark Soosaar, Rene Tammist, Annely Tank, Toomas Trapido, Ivar Tröner, Mattias Turovski, Kaupo Vipp, Meelis Voolmaa ja teised. Moderaatoriteks oleme kutsunud teiste seas Toomas Kiho ja Urmas Vaino. Aruteluteemadeks on näiteks «Inimkesksusest ökosüsteemsusele», «Paigavaim ja kodutunne», «Otsustamiskultuur ja elukeskkond» ja palju muud. Vastavatest väitlustest välja kasvanud sõnumid jõuavad artiklite, meediakajastuse ja ka suusõnalise infovahetuse kaudu kindlasti ka saalis olnute kodudesse ja sel viisil kogu ühiskonna, laiema avalikkuse ja loodetavasti ka otsustajateni. Konverentsi kannab üle Postimees.

Eesi Kultuuri Koda loodab, et konverents, mille ettevalmistusprotsessi sisse on mahtunud kaks ümarlauda ja ridamisi laiendatud koosolekuid, toob taas kultuurirahva üksteisele lähemale, seades ühendava lülina esiplaanile just keskkonna – nii looduse, suhtluskeskkonna kui ka linnaruumi. Ühtekokku moodustavad need meie elukeskkonna ning seda nii vaimsel, kultuurilisel kui mentaalsel tasandil.

Konvererentsi esimese päeva õhtul antakse Rakvere Teatris välja Eesti Kultuuri Koja auhind Kultuuri Tegu 2017. Seda rahastab kultuuriministeerium ja nominente saab esitada 18. oktoobrini aadressile sandra.vellevoog@kultuurikoda.eu.