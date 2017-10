Edasi 1990. aastal: nädalapersoon: Jevgeni Udovik

Just alampolkovnik Udovik on, olnud mees, kes Tartu garnisonis on tuulepäid jahutanud. Me ei saa ilmselt kunagi teada, milliseid plaane peeti sõjaväelinnakus siis, kui linn otsustas sõjaväelasi ja nende pereliikmeid enam mitte sisse kirjutada ja sõjaväelastele enam kortereid mitte anda, või siis, kui kaitseliidu maja eest Vladimir Iljitš koristati.

Tänaseks on kohalik omavalitsus elu sõjaväelinnakus üsna võimatuks teinud. Muidugi võib veel välja lülitada kütte ja valgustuse, lõpetada sinna toiduainete vedamise. Kui palju nad jõuavad välja kannatada?

Palju enam mitte. Ja see, et nad siit lihtsalt selle surutise eest ära lähevad on lapsejutt. Ei jõua ükski Udovik olla ventiiliks, et auru välja lasta tulistama õpetatud meestel, keda naised-lapsed kodus üles kütavad.

Meie ülemnõukogul on viimane aeg hakata tõsiselt arutama seaduseelnõud N.Liidu sõjaväebaaside staatusest Eestis. Nende hulga, varustamise ja lõppude lõpuks ka nende eest makstava üüri üle.

14.10.1990