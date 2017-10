Andrei Kuzitškini ülevaade Vene meediast: Eesti parlamendi spiiker kardab pudeleid ära viia

Üldiselt pühendavad Venemaa raadio, televisioon, ajalehed ja infoagentuurid Eestile üpris vähe tähelepanu.

Vahet pidamata jälgib Eesti sündmusi ainult infoagentuur Regnum, mis on tihedalt seotud Venemaa presidendi administratsiooni ja eriteenistustega.

Siiski on võimalik eristada Venemaa ajakirjanduses mõningaid tunnusjooni Eesti teemade kajastamisel.

Esimene tunnusjoon: kõiges on süüdi Eesti

Eesti on jätkuvalt Venemaa poliitikas «peksupoisi» rollis. Venemaa peaprokuratuuris soovitakse endiselt Eestile «õpetust» jagada kava eest püstitada Eesti-Venemaa piirile tara. Venemaa valitsuses süüdistatakse Eestit osalemise eest Venemaa vastu peetavas sanktsioonisõjas. Venemaa kaitseministeeriumis siunatakse Eestit NATO liitlasjõudude paigutamise eest oma territooriumile. Venemaa kultuuriministeeriumis mõistetakse Eesti hukka vene keele diskrimineerimise eest. Venemaa välisministeeriumis löödi Eesti alles äsja taas häbiposti keeldumise eest uurida Dmitri Ganini tapmist 2007. aasta aprillis. Sellest andis teada infoagentuur Regnum:

«Eesti võimud hoiduvad endiselt uurimast Venemaa kodaniku Dmitri Ganini tapmist Tallinnas rahutuste ajal, mis puhkesid pronkssõduri mälestusmärgi teisaldamise tõttu 2007. aasta aprillis, teatas Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova 4. oktoobril.

Zahharova kommenteeris nii Eesti prokuratuuri keeldumist edastada Ganini tapmise uurimismaterjale Venemaa õiguskaitseorganitele, kes on selles asjas algatanud oma juurdluse.

Venemaa välisministeeriumi esindaja ütles, et Eesti prokuratuur keeldus teavet edastamast otsitud «Venemaa ebapiisava teabekaitse taseme» ettekäändel. Venemaa saatkond Tallinnas andis Eesti välisministeeriumile üle noodi prokuratuuri tegevuse terava hukkamõistmise kohta.»

Pildil olev mees punases on hukkunud Dmitri Ganin. Pilt on tehtud 26. aprillil 2007 Pärnu maanteel, paarisaja meetri kaugusel tema tapmise kohast. / Teet Malsroos / Õhtuleht

Aga kui eksalteeritud Maria Zahharova peab epistlit Eesti riigile, siis keegi Juri Lissitsõn otsustas sugeda otse Eesti presidenti Kersti Kaljulaidu. Artiklis «Nõukogude Eesti «õudustest» ehk Milleks laskuda propagandasse?», mille avaldas 7. oktoobril agentuur Baltnews, kirjutab autor:

«Eesti president Kersti Kaljulaid andis intervjuu Luksemburgi ajalehe Mõnikord noortele reporteritele, rääkides muu hulgas oma lapsepõlvest. «Üks meeldejäävamaid hetki – ma ei tea, kas see on just üks toredamaid mälestusi – on kindlasti see, kui olin kolme-neljane ja mulle tehti selgeks, et need asjad, millest kodus räägime, on riigiasjad ja nendest ei räägita lasteaias,» pajatas Kaljulaid.

«Seda on tänapäeva lapsel raske ette kujutada, aga meie kasvasime nii, et elasime ühte elu väljapool kodu ja samal ajal teadsime kodus, et kuskil oli mingi päris asi, meie oma Eesti, aga me ei tohi sellest lasteaias ega koolis rääkida, aga teadsime, et see oli olemas.»»

«Vaat seda ma kohe kuidagi ei usu! No ei räägita lastele niisugustest asjadest! Minuga rääkis vanaema Potsatajast [oli selline muinasjutukangelane]. Meie õppisime pähe luuletusi jänkukese sünnipäevast. Ega mõelnud üldse selle peale, mis seal laiemas maailmas toimub. Olgu peale, kui tahate valetada totalitarismi õuduste kohta, eks valetage siis, aga karta on, et selline väljaütlemine läheb juba ajalukku: «Kui läksid poodi ning ei osanud vene keelt, siis müüja võib-olla ei tahtnudki sulle midagi müüa. Tal oli täielik õigus sinuga mitte eesti keeles rääkida.»