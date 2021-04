Postimehe stuudiot külastas täna vandenõude uurija ja raamatute autor Jüri Lina, kes tutvustas kurioosseid mõttekäike ajupesust ja masside mõjutamisest.

«Teema on ajupesu ja see on vajalik, kui arvestada asjaolu, et ka Eestis on enamik elanikest ühel või teisel moel mõjutatud domineerivatest poliitiliselt korrektsetest vaadetest,» selgitas Lina oma eelseisva loengusarja teemapüstitust, mis kannab pealkirja «Valedest rabatud».

Ühe näitena inimeste mõjutamisest nimetas Lina seda, et inimesed on pandud uskuma, et nemad on süüdi kliimamuutustes. «Näiteks 70 protsenti rootslastest usub kaljukindlalt, et meie oleme väga pahad ja rikume loodust,» jätkas ta ega nimetanud, kes tegelikult kliimamuutuse taga peaks olema kui mitte inimesed ise. «Minu loengute eesmärk on kahelda kõikides andmetes, mida avalikult välja tuuakse,» sõnas ta.

«Jõud, mis meid mõjutavad on nii poliitilised, ideoloogilised, kui ka finantsjõud. Teatud tegelased püüavad raha teenida, teised poliitilisi punkte. Igasuguseid vigurväntasid on olemas, aga kui midagi juhtub – ja eriti kui need on suured asjad – siis minu kogemus, olles tutvunud sadade originaalallikatega, on see, et see on nõnda planeeritud,» rääkis ta. Allikatena nimetas Lina vabamüürlaste ajakirju, ütlusi ja raamatuid.

Lina nõustus, et inimestel on raske orienteeruda alternatiivmeedia lehekülgedel, kuna seal kajastatakse kõike ebatavalist segamini ning nendel nähtustel ei pruugi omavahel mingit seost olla. «Inimestel ongi väga raske orienteeruda, nad ei suuda leida seda «punast niiti». Sellepärast hakkasin ka tegema filmi «Illusioonide labürint», sest inimesed on justkui labürindis ja nad ei leia väljapääsu.»

«Kui me ühte valet pidevalt kordame, siis inimene hakkab uskuma, et see on tõde,» jätkas Lina ning tõi näiteks teooria sellest, kuidas KGB agendid soovitasid Mao Zedongil kommunistliku Hiina kultuurirevolutsiooni ajal hakata varblasi hävitama. «Varblased hävitati ära ja siis võtsid tõelised vaenlased selle mängu üle ja nendeks osutusid putukad. Tekkis maailma suurim näljahäda ja viimaste andmete järgi oli sellel üle 40 miljoni ohvri.»

Küsimuse peale ega Jüri Lina ise mõnda salaorganisatsiooni ei kuulu vastas ta, et selleks pole mingit põhjust. «Miks ma peaksin sinna kuuluma, kui ma olen selle hukka mõistnud kui kuritegeliku, sellisel juhul oleksin ma amoraalne.»

Samuti ei leidnud vandenõude uurija, et tal oleks põhjust valgustkartvate materjalide tõttu enda elu pärast karta. «KGB proovis seda teha – see oli väga tõhus organisatsioon – aga nad ei tulnud toime sellise asjaga nagu Jüri Lina elimineerimine, kuigi selline plaan oli välja töötatud,» leidis ta. Tänapäeval on aga tema hinnangul võimalik tappa inimest vaimselt, mida ka püütakse teha: «Rootsis on see saavutatud, mind on hävitatud.»

