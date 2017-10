Otseülekanne konverentsilt: Rahvusriigid või liikmesriigid? Uued nägemused Euroopa Liidust

Vajadust Euroopa ühtsuse järele rõhutab ebastabiilne, ebakindel ja samas tihedalt seotud maailm. Ometi on populistlikud jõud ja märkimisväärne hulk kodanikke seadnud kahtluse alla Euroopa Liidu aluspõhimõtted, väärtused ja koguni selle eesmärgi. Kas Euroopa Liit võtab end kokku ning mõtestab ümber ja ehitab uuesti üles selle, mis ühendab riike ja kodanikke Euroopa Liidus ja kaugemalgi?

Teemad

Aina tihedamalt seotud Euroopa Liidu lõpp?

Euroopa Liidu institutsionaalne ülesehitus on aastakümnete jooksul välja kujunenud, kuid lõhe föderalistliku ja valitsustevahelise lähenemise vahel ei ole kuhugi kadunud. Kunagi populaarse jalgratta kujundi kohaselt peab Euroopa intergratsioon jätkuma samamoodi, nagu peab liikuma jalgratas, et mitte ümber kukkuda. Kas jalgratas liigub endiselt või on see ümber kukkunud – ja mis edasi saab? Kuidas on muutumas võimutasakaal ühenduse institutsioonide ja liikmesriikide sees ja vahel? Kes juhib blokki?

Kas Euroopa elab populismi üle?

Viimastel aastatel on Euroopa poliitikat mõjutanud üha suurem polariseerumine ning populistlike ja Euroopa Liidu vastaste parteide esiletõus mitmes liikmesriigis. Mis on selle polariseerumise algpõhjused ja kuidas nendega tegeleda? Kas populismi on võimalik pöörata demokraatia uuestisünniks? Kas «euroopalikud väärtused» on meie endi ühiskondades mõjuvõimu kaotanud?

Kas majandus hoiab veel Euroopat koos?

Euroopa riikide ühendamisel rahumeelse koostöö kaudu on mänginud ajaloolist rolli majanduslik integratsioon. Euroopa integratsiooni kõige käegakatsutavamad saavutused on ühtne turg ja ühisraha. Ometi on Euroopa Liidul olnud raske tulla toime euroala kriisiga ja majanduse üldisema kiratsemisega. Kas tõeline majandus- ja rahaliit on teostatav? Kuidas tegeleda kõige paremini liberaalse majanduse ja vabakaubanduse raskemate proovikividega?

Euroopa (dis)integratsiooni ringid: mis saab Euroopa Liidu suhetest Ühendkuningriigi, Türgi ja Ukrainaga

Brexiti referendum on elavdanud arutelusid mitmekiiruselise integratsiooni ja selle üle, kuidas liigendada Euroopa Liidu suhteid erinevate oluliste partnerriikidega nagu Ühendkuningriik, Türgi ja Ukraina. Kuidas saaks ühendus arendada konstruktiivseid suhteid riikidega, mis ei ole erinevatel põhjustel liikmesriigid? Kas laienemisel on endiselt koht bloki tulevikunägemuses?

Ajakava

Esmaspäev, 9. oktoober 2017

15.00-16.30

Avasessioon

Avasõnad peaminister Jüri Rataselt

Peaesinejad: Giuliano Amato, endine Itaalia peaminister, Itaalia konstitutsioonikohtu kohtunik

Brigid Laffan, Robert Schumaninimelise süvauuringute keskuse direktor ja professor ning Firenze Euroopa Ülikooli Instituudi ülemaailmse juhtimise programmi direktor

Moderaator: Marek Tamm, Tallinna Ülikooli professor

16.30-17.00

Kohvipaus

17.00-18.30

Esimene arutelu: Aina tihedama Euroopa Liidu lõpp?

Rebecca Adler-Nissen, Kopenhaageni ülikooli professor