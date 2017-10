Rauno Kinkar: Tark (robot) ei torma ehk Kuidas isejuhtivate sõidukite õigusanalüüs laseb märgist mööda

Igasugune õigusteoreetiline töö (mida vaheraport kahtlemata on) peab kätkema selgitust, mis on uurimisobjekt, mis on töö eesmärgid ja miks on nende eesmärkide saavutamine vajalik (uurimisküsimuste relevantsus).

Nõnda on ka autonoomsete sõidukite õigusliku regulatsiooni analüüsimiseks hädavajalik anda ülevaade konkreetsetest Eestis hetkel kasutusel olevatest tehnoloogiatest ja tehnoloogiatest, mida plaanitakse võtta kasutusele (see tähendab mis on state of the art). Alles tehnoloogia kaardistamise järel saab asuda tehnoloogiale kohalduva õiguse analüüsi juurde.

Tehnoloogiline kirjeldus koondub vaheraportis ühte lausesse (kirjapilt muutmata): «Katsetuse faasis olevad isejuhtivad sõidukeid on loonud või loomas Google, Uber, Tesla, Nissan ja General Motors jt.»

Tehnoloogia ja selle kasutamise (see tähendab uurimisobjekti) sisuline kirjeldus vaheraportis puudub. Selle asemel analüüsisid autorid asjatult abstraktset ja selgelt defineerimata tehisintellekti. Miks seda tehti, jääb arusaamatuks.

Vaheraport ei anna vastuseid küsimustele, mis hankes püstitati

Kui ametnike eesmärgiks oli saada vastus küsimusele «Mis on autonoomsed sõidukid, mis õigus neile kohaldub ja kuidas neid tulevikus reguleerida?», siis vastust sellele küsimusele ei saadud.

Kuivõrd vaheraportist ei nähtu tehnoloogilist kirjeldust (see tähendab uurimisobjekti), siis on ka järgnev analüüs puudulik. Vaheraportis uuritakse reaalsete autonoomsete sõidukite asemel «Terminaator 2»-stiilis tehisintellekti ja püütakse seda siis reguleerida. Siin on kaks probleemi.

Esiteks on ebavajalik reguleerida tehnoloogiaid, mida ei ole veel olemas. Õigus peab olema ühiskonna peegel ehk seadusloojad tuvastavad meid ümbritseva reaalsuse ja reguleerivad selle siis tarmukalt ära. Tuleviku reguleerimine on ebavajalik.

Teiseks analüüsib vaheraport tehisintellekti õiguslikus vaakumis, arvestamata sealjuures asjaolu, et riigikogu ei ole ainus seadust loov keha.

Vaheraportis on sisulised puudused

Vaheraporti õiguslik analüüs on ohtlikult puudulik ja soovitused seadusandjale on vastuolus kehtiva õigusega.

Näiteks on vaheraporti 50. leheküljel toodud soovitus isejuhtivate autode kasutusele võtmiseks (kirjapilt muutmata): «Soovitame kasutada nn välistusmeetodi, mille kohaselt on isejuhtivat sõidukit lubatud kasutada avalike teedel ainult vastavalt seaduses lubatule ning pärast edukat testimist.»

Rahvusvahelise eraõiguse sätted aga sisuliselt välistavad vaheraporti soovituste järgimise ja rakendamise seadusandja poolt.

Euroopa Liidu tüübikinnituste regulatsioon (2007/46/EÜ) piirab märkimisväärselt Eesti Vabariigi suveräänsust reguleerida (autonoomsete) sõidukite «lubatavust» ja nende kasutamise tingimusi siin.

Kui Tesla Model 3 saab Euroopas tüübikinnituse, siis on sõiduki kasutamine «lubatud» ka Eestis. Ärgem unustagem, et Model S-ile on juba väljastatud Euroopa Liidu tüübikinnitus.

Vaheraport ei analüüsi ühenduse tüübikinnituse regulatsiooni ja selle suhet Eesti siseriikliku õigusega üldse. See on märkimisväärne, kuivõrd tüübikinnituse regulatsioon on autonoomsete sõidukite reguleerimise kontekstis kesksel kohal.

Analüüsimata on ka Euroopa Liidu kaupade vaba liikumise ja ühisturu regulatsioon. Juhul, kui täisautonoomse sõiduki müük ühes liikmesriigis on lubatud, siis on see lubatud kõikides riikides – see on väide, mis on vaheraportis tervikuna käsitlemata jäetud.