Tegevlinnapea meedianõuniku vastulause: lame sõim munitsipaalpolitsei aadressil

Paistab, et ajakirjaniku debatikultuuri esimeseks reegliks on kedagi idioodiks nimetada. Kuna olen Tallinna linnavalitsuse töötaja ja lävin tihedalt munitsipaalpolitseiga, siis mõne sõnaga sellest, millest siis meiesuguste «idiootide» maailm koosneb.

«Selle asemel, et «tasuta» ühistranspordis «jäneseid» jahtida, võiks mupo püüda tõelisi kahjureid,» kirjutab Mihkels. «Näiteks neid, kes prügi parkidesse, mere äärde või järvekallastele – võimalusel ka nende sisse – loobivad.»

Kui ta oleks tutvunud selle tööga, mida ebaseadusliku prügistamise osas juba tehakse, oleks ta teada saanud, et prügistamise osas tehakse pea iga päev mõni otsus.

Üle kolmesaja prügitrahvi

Sellel aastal on munitsipaalpolitsei teinud jäätmeseaduse alusel trahve ligi 23 000 euro eest ja 325 korral.

Jah, kindlasti on kohti, kuhu pole munitsipaalpolitsei silm veel jõudnud, see on ressursi küsimus. Selleks, et ebaseaduslike prügiladustamistega võidelda, peaks munitsipaalpolitsei õigused olema märksa suuremad, kasvõi selleks, et prügistaja vajadusel kinni pidada. Praegu paraku on munitsipaalpolitsei õigused väiksemad kui eraturvafirma omad.

Kas trammide ja busside kontroll on «idiootsus»? Neli aastat tagasi otsustas suur osa valijatest tänase linnavõimu kasuks just nimelt selle põhjal, et tallinlastele lubati tasuta sõitu ühistranspordis. Veel kord – tasuta sõitu lubati Tallinna elanikele. Mitte kõigile.

Vähe on otsuseid, mille taga oleks suurem rahva mandaat. Tallinn on selle poliitikaga võitnud juurde tuhandeid, isegi kümneid tuhandeid elanikke.

Asjatundmatu kriitika

Levib hüpotees, et validaatorid bussides-trammides ei mängi mitte mingit rolli. Nende ridade kirjutamise ajal räägib Tallinna pressikonverentsil TTÜ liikluse ja logistika professor Dago Antov värskest ühistranspordi uuringust, mille sisu koosneb suuresti validaatorite infost. Postimehe tarkasid kohal pole.

Mihkelsi jutt stiilis «buss sõidab ju niikuinii, milleks valideerida» on lahmimine, sest seda, kas buss sõidab antud liini mööda, langetatakse sõitjate arvu põhjal. Rumalat juttu saanuks vältida, kui eelnevalt inimestega veidi rääkida.

Munitsipaalpolitsei ülesanne on üldine turvalisus, mitte üksnes valideerimiskontroll, ja seda ka ühistranspordis. Kui meie riigis nähakse abipolitseinike kutsumisega nii palju vaeva, siis jääb arusaamatuks, miks ei hinnata munitsipaalpolitseinike panust.

Mupo juht on täna inimene, kes on oma elust üheksa aastat kulutanud Eesti politseinike harimiseks. Kui tema on null, kes siis veel võiks linna turvalisusest midagi jagada?