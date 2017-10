Tiiu Hallap: kellele jätkub omariiklust?

Viimastel päevadel on Kataloonia-teemalistes aruteludes võetud läbi küsimust, kellel üldse on õigus (rahvana) iseseisev olla. Kõlanud on ka mõte, et omariiklust kõigile lihtsalt ei jätku. Kui on tegu mingi tõsise ja olulise õigusega, siis on muidugi kummaline rääkida, just nagu võiks õigus lootusetult otsa saada, enne kui tagumised jaole jõuavad.

Mõtleme hetkeks inimõigustele. Kui Maa elanikkond kasvab kahekümne miljardini või enam, kas siis ühel hetkel tuleb juurdesündivatele inimestele öelda «teil kahjuks inimõigusi ei ole, midagi pole enam järele jäänud, kõik on otsas»? Tundub tragikoomiline. Kuid rahvaste puhul peetakse võimalikuks selliste mõtetega välja tulla.

Maa on teadupärast üks planeet. Selle planeedi territooriumi on praegu enda vahel ära jaganud umbes kakssada riiki, Eesti sealhulgas. Suures enamuses on need rahvusriigid.

Rahvusriigi üks oluline mõte on luua parimad võimalikud arengutingimused ühele kindlale keelele ja kultuurile. Vähemalt Eesti põhiseadus nimetab seda Eesti riigi eesmärgina.

Võime öelda, et ühelt poolt on omaette keelelis-kultuurilise kogukonna olemasolu (võib-olla) tarvilik tingimus vastava riigi tekkeks; teisalt aga on rahvusriigi olemasolu (võib-olla) tarvilik tingimus selleks, et keelelis-kultuurilist kogukonda parimal viisil kaitsta ja arendada.

Tegelikke riike, nagu öeldud, on umbes kakssada. Kuid keeli on Maal tuhandeid. Täpse arvu üle vaieldakse. Britannica pakkus 1911. aastal selleks arvuks 1000, ent 20. sajandi vältel on hinnangud pidevalt ülespoole roninud.

Üks levinud kriteerium keelte arvu määramisel on see, et loetakse üle erinevad keeled, millesse on tõlgitud vähemalt mõni katkend piiblist. Aastal 2016 oli vastav arv 3223. Kuid Ethnologue annab (2017) elavate keelte arvuks üle kahe korra suurema arvu – 7099.

Olgu märgitud, et kuigi iseseisvusest ja üldse asjadest kõneldes on suuremaks taustsüsteemiks väga sageli Euroopa, räägitakse Euroopas kokku ainult 230 keelt. Märgitud olgu ka, et lingvistide hinnangul sureb järgmise 100 aasta jooksul välja vähemalt 3000 keelt.

Kuna on vähe usutav, et nende 3000 keele ja rahva jaoks enam midagi saab teha, nii et päris kindlasti surevad nad välja iial omariikluse kogemust saamata, siis võiksime nende keelte ja kultuuride arvu, mille puhul põhimõtteliselt saab kõne alla tulla kaitsmine samade vahenditega, nagu kaitstakse eesti keelt ja kultuuri – see tähendab omariiklusega – paigutada näiteks 4000 juurde. Sel juhul paistab, et praegu on maakeral 3800 riiki puudu.

Meil on 3800 võimalikku riiki ja 200 tegelikku. Need kakssada on omamoodi aristokraadid, väljavalitud seltskond, keelte ja kultuuride praegune koorekiht. Muuhulgas võtab see seltskond endale õiguse arutada selle üle, keda ülejäänud 3800 võimalikust riigist enda sekka vastu võtta ja kas üldse ühtki võtta.

Sõltume suurtest

Mõned mõtlevad ja ütlevad: «Me peame olema ettevaatlikud, sest meil on vaenlased ja meil on liitlased ja maailm on väga ebastabiilne. Parem kui hoiame status quo'd ja austame nende riikide suveräänsust, kes juba on olemas. Siis ehk need teised tegelikud riigid, kes on olemas, ka omalt poolt austavad meie suveräänsust. Mis puutub nende riikide suveräänsusse, keda veel olemas pole, siis seda me ei austa, sest ei saa austada seda, mida olemas pole.