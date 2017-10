Josep Soler: Kataloonia vajab Eestit

Nüüd tekib küsimus: milleks vägivaldsed repressioonid? Kui terve ilm oli juba pandud veenduma, et referendumi puhul ei ole tegu siduva hääletusega, siis miks selline karm sekkumine.

Paistab olevat selge, et selle eesmärk oli alandada Kataloonia rahvast, kes ükskõik mis hinna eest, isegi sellistes ekstreemsetes oludes, tahtis oma hääle lõpuks kuuldavaks teha. Ja meid kuuldi ja nähti.

Hispaania keskvalitsusele alluvad korrakaitsjad tassimas meest hääletamisjaoskonnast välja / Scanpix

Nädal tagasi toimunud Hispaania võimude vägivaldne surveavaldus on jultunud rünnak üksikisikute inim- ja poliitiliste õiguste vastu. Politseijõudude kasutamise õigustamine riigi (valitsuse, peamiste parteide, monarhia) poolt tundub paljudele Kataloonias lihtsalt absurdsena.

Need sündmused on nüüdseks de facto toonud Kataloonia küsimuse rahvusvahelisele areenile, isegi kui võtmetegijad, nagu Euroopa Komisjon näevad seda probleemi käiku endiselt liikmesriigi siseküsimusena ja nõnda toetavad olukorra praegust korraldamist Hispaania valitsuselt.

Küsimus Euroopa Liidule: kas me sellist Euroopa Liitu tahtsimegi? Sellist Euroopa Liitu, kus liikmesriigid võivad rikkuda rahvusvahelisi leppeid, nii kaua, kuni domineerib arusaam, et ühed või teised probleemid on lihtsalt riigi siseasjad.

Kataloonia vajab oma Islandit

Niisiis, praegu deklareerib Kataloonia väga suure tõenäosusega oma iseseisvuse. Sama tõenäoline on, et Hispaania jätkab regiooni survestamist veelgi. On ka väga tõenäoline konstitutsiooni 155. artikli rakendamine.

Artikkel sätestab, et kui üks piirkond on põhiseaduse vastu, võib riik selle omavalitsuse laiali saata ja nii lakkab tema võim olemast. Selle stsenaariumi kohaselt on Kataloonial jätkamiseks ainuke võimalus saada rahvusvaheliselt areenilt tugevat ja sõnaselget toetust. Ja väikeriikidel on sel juhul mängida võtmeroll, niikaua kui suured tegijad lõpuks söandavad samme astuda.

Hispaania piirkonnad / Wikimedia

Eestlased kindlasti mäletavad, et esimene riik, kes tunnustas nende iseseisvust Nõukogude Liidust 1991. aasta augustis, oli Island. See juhtus kõigest päev hiljem, kui Eesti oli deklareerinud oma taasiseseisvust.

Kataloonia vajab oma Islandit ja Eestil on praegu Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigina väga hea positsioon selle rolli täitmiseks. Paraku oleme siiani lugenud Eesti välisministri toetust Hispaania põhiseaduslikule korrale, mis matkib Euroopa Komisjoni hoiakut.

Loodetavasti leiavad Eesti juhtivad poliitikud teistsuguse vastuse, kui aeg kätte jõuab. Vastasel korral näitavad nad, et mälu võib olla väga valikuline ja lühike. Oleme seda ju varemgi näinud, kuid Eestil on nüüd üsna hea võimalus näidata, et väärikus ja inimlikkus võivad peale jääda. Kataloonia vajab Eestit.