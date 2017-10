Robert Rowthorn, David Růžička: Schrödingeri immigrant

Kui Kesk- ja Ida-Euroopa juhid püüavad selgitada, miks nad ei soovi põgenikke vastu võtta, kipuvad nad üksteisele vastu rääkima. Mõni kinnitab, et põgenikud võtavad põliselanikelt töö ära, mis annab mõista, et põgenikud teevad innuga tööd, teised aga kurdavad, et põgenikud elatuvad ainuüksi sotsiaaltoetustest, mis annab jällegi mõista, et nad õieti ei teegi tööd.

Esimest väidab näiteks Ungari peaminister Viktor Orbán. 2015.-2016. aastal kulutas tema valitsus üle 50 miljoni euro immigrantidevastasele reklaamile, sealhulgas plakatitele, mis hoiatasid immigrante, et need ei võtaks ära põliselanike töökohti.

Samal ajal Tšehhi poliitikud, näiteks endine asepeaminister Andrej Babiš, siseminister Milan Chovanec ja endine president Václav Klaus, on üksmeelselt kujutanud põgenikke ja migrante muiduleivasööjatena, kes jahivad ainult heldeid sotsiaaltoetusi. Tšehhi praeguse presidendi Miloš Zemani sõnul saab kõiki neid heaoluohalejaid liigitada ühe kategooria alla: muslimid.

Niisuguste vastuolus põgenike kujutamise tingimustes on Kesk- ja Ida-Euroopa levima hakanud nõndanimetatud Schrödingeri immigrandi meem. See on, nagu nimetusest näha, tuletatud Schrödingeri kassist, mis teatavasti kirjeldab kvantfüüsika paradoksi, mille korral osake võib üheaegselt eksisteerida kahes vastandlikus olekus, justkui kasti suletud kass, kes võib olla ühtaegu surnud ja elus seni, kuni teda ei ole vaadeldud.

Pakuvad erinevaid oskusid ja värskeid ideid

Euroopa sotsiaaluuringu kohaselt ei olda Euroopas sugugi üksmeelel, kas põgenikud ja migrandid võtavad ära olemasolevaid töökohti või loovad hoopis uusi. Teadlastest ja ajakirjanikest koosnevas rühmituses Odlišnost oleme läbi vaadanud kakskümmend empiiriliste andmetega uuringut, et mõista, millist mõju on immigrandid avaldanud põliselanikest tööjõule Euroopas ja Lähis-Idas aastail 1990-2015. Üldiselt ei leidnud me õieti mingit toetust väitele, et mõistlikul hulgas põgenike ja migrantide vastuvõtmine arenguriikidest jätaks põliselanikest töötajad tööst ilma.

Loomulikult tunnevad paljud neist, kes ei usu, et immigrandid võtavad ära põliselanike töökohad, siiski muret, et uustulnukad ei panusta piisavalt maksudega. See on omajagu õige. Arengumaadest saabunud immigrantide osakaalu suurenemine tähendab ka väiksema haridusega töötajate osakaalu suurenemist, eriti naiste seas, mis omakorda vähendab immigrantide sissetulekut ja üldist tööhõivet,

Kuid nii migrantidest oskus- kui ka mustatöölised annavad oma panuse asukohariigi tõhusa tööjaotuse kujunemisse, sest kultuurierinevuste tõttu on neil tunduvalt raskem konkureerida vähegi võrdselt kohalike elanikega. Meie läbi vaadatud uuringute järgi avaldavad lähedastest naabermaadest pärit immigrandid töötasu mõttes ka põliselanikest mustatööliste palgale teatavat vähenemissurvet. Kaugemalt pärit immigrantide korral sellist negatiivset suundumust aga ei ole.

Üldiselt pakuvad erinevast kultuurist pärit inimesed asukohamaa majandusele erinevaid oskusi ja värskeid ideid. On märkimisväärsel hulgal tõendeid, et riigi ülikooliharidusega tööjõu sünnikohtade erinevus on positiivses korrelatsioonis tootlikkuse ja majanduse kasvuga. Ühendriikides on esimese ja teise põlvkonna immigrandid asutanud üle 40 protsendi Fortune 500 edetabelisse kuuluvatest kompaniidest, nende seas näiteks Google, Apple ja Amazon.