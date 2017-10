Panganduse maale viija

Hansapanga kooliga Ringi enesekindlus toetub panga emafirma, Coop jaeketi 350 Konsumile ning A ja O-le, millest saavad omamoodi pangakontorid. Ja sellele, et maainimesed ei saa ilma sularahata.

Panga esimene tegutsemisnädal oligi edukas – uusi kliente liitus mitusada. Tõsisem töö klientide püüdmise nimel läheb käima aga novembris.

Kuigi panganduse ja kaubanduse sünergial on jumet, on Ringi suurim väljakutse, kuidas meelitada kliente olukorras, kus 98 protsenti inimestest on juba mõne suurpanga kliendid.

Eeldused selleks on aga olemas – kolleegid peavad Rinki suurepäraseks innustajaks ja meeskonnamängijaks, kes suudab kirju kaupluste võrgu kasumliku pangana tööle panna.