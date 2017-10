Teflon Doni proovikivi

Kataloonia liidrite eraldumissoov tähendab Rajoyle tõsist väljakutset, mis on isegi keerulisem kui Euroopa Liidu üht suuremat riiki kimbutav töötus ja majandushädad. Ebaseadusliku rahvahääletuse liigjõuline takistamine Kataloonias tõi talle kindlasti juurde nii vihavaenlasi kui ka toetajaid.

Kas Rajoy tegi vea ja läheb ajalukku Hispaania lagundajana, või õnnestub tal segadus taas enda kasuks pöörata? Me ei tea seda veel, kuid algav nädal, mil Kataloonia iseseisvuslased on lubanud välja kuulutada iseseisvuse, on sellele küsimusele vastamisel otsustav.