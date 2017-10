Postimees 1899. aastal: kuidas karjääri teha? Õpetlik lugu Prantsusmaalt

Hommiku tõusis ta ikka väga vara ülesse ja puhastas, nagu eht soldat, ise oma riideid. Nii ka siin. Ammetnik, keda tumedad aimamised mitte magada ei lasknud, nägi seda omast aknast, mis ammeti maja kohas oli.

Ta tegi akna lahti ja hakkas ka oma kuube harjama. «Oi, kas Teie nii vara üles tõusete?» hüüab Mac Mahon. «Iga päev, presidendi herra,» kostis ammetnik. «Ja Teie puhastate ise oma riideid?» «Ses tükis olem ma soldat.»

Mõlemad harjavad edasi. «Kuulge õieti,» hüüab president, «tulge natuke minu poole.»

Silmapilk oli ammetnik sääl ja oskas ennast nii armsaks ja targaks teha, et talle paari nädali pärast kõrgem ja suurem koht anti. Iga kord kui jutt tema pääle tuli, ütles Mac Mahon: «Jah, see on üks pagana mees, ta on ikka oma asja juures ja tõuseb vara ülesse.» 7.10.1899