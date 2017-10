Tehnokraatlik ajastu on lõppenud, Euroopa Liidu kodanikud nõuavad sõnaõigust

-Raamatus «Teekond Euroopasse: kuidas kontinendist sai liit» (2009, eesti k 2014) väidate, et ettevõtmine (mida on küll kannustanud kriisid ja draamad) muuta maailmajagu liiduks, kulgeb aeglaselt ja jõuab sageli radadele, mida keegi ei ole osanud ette näha. ELi tulevikule pühendatud konverents Tallinnas käsitleb üldisemat küsimust, kas EL on liikmesriikide liit või rahvusriikide liit. Kuidas teie seda probleemi pikemas vaates hindate: kas saame midagi öelda raja kohta, millele EL on praegu jõudnud?

Euroopa Liit on ja jääb riikide liiduks – see on põhiline lähtealus. «Riik» on aga definitsiooni küsimus. Ma ise usun, et «liikmesriigid» sobib kenasti ja on mõistetav, aga see on teisejärguline. Põhiline on, et EL ei muutu ühtseks riigiks.

Me elame pluralistlikus poliitilises süsteemis. Tõsi, see ei ole see, mida nägid kunagi vaimusilmas liidu mõned asutajad, ega seegi, kuidas suhtub sellesse praegu Brüsseli doktriin (selle kohta paraku ei ole paremat mõistet).

Pean lisama, et idee, et Euroopast saab ühel heal päeval – aga alati ikka alles tulevikus! – parlamentaarne föderatsioon, on endiselt väga elujõuline Saksamaal, Belgias ja Luksemburgis, võib-olla ka Itaalias. Aga mitte nii ei ole Euroopa Liit aja jooksul konstitutsiooniliselt arenenud.

Võtame kas või euro: meil on ühtne vääring ja üks pank, aga 19 riiki ja 19 parlamenti. See on äärmiselt ebapraktiline! Nii kurdavadki majandusinimesed, et see ei hakka eales korralikult toimima ja et meie, eurooplased, peaksime loobuma kas eurost või rahvusriikidest. Mõned föderalistlikud konstitutsioonilised mõtlejad on samal arvamusel. Mina usun, et me ei vali kumbagi. Eriti pärast kogu seda poliitilist energiat, mida on euro päästmisse alates 2010. aastast panustatud. Samuti energiat, mis panustati euro loomisse.

Sest loomulikult ei ole euro ainult majanduslik projekt, vaid ka sügavalt poliitiline projekt – viis, kuidas ankurdada Saksamaa rahanduslik võimsus (mis avaldus juba 1970.–1980. aastatel) kindlalt Euroopa rüppe. Need ajaloolised ja geopoliitilised motiivid ei pruugi alati olla selgelt ja eredalt näha rahandusministeeriumide kalkulatsioonides või föderalistide ettepanekutes, aga need kuuluvad selle ajaloo hulka, millest meie maailmajagu on kokku pandud.

See tähendab, et Euroopa riigid kahtlemata tugevdavad oma poliitilisi ja majanduslikke sidemeid järgnevatel aastatel – ehk isegi aastakümnetel! –, aga nad teevad seda ikka ja jälle, kuidas öelda, ruutu ringiks tõmmates, muudkui pluraalsuse ja ühtsuse vahel võbeledes.

-Jean Monnet kuulutas kunagi, et Euroopa sepistatakse kriisides ja temast saab nendes kriisides leitud lahenduste summa. Teie uus raamat «De nieuwe politiek van Europa» («Euroopa uus poliitika») algab samalaadse kinnitusega: «Kriis kujutab endast tõehetke.» Kas see käib ka ELi viimase seitsme aasta rohkete kriiside kohta? Kas EL suudab edasi liikumiseks ikka veel kriisidest rammu ammutada?

Euroopa kriisid alates 2010. aasta eurokriisist on näidanud liidu poliitilist potentsiaali. See on tekitanud poliitilist draamat, suuri poliitilisi võitlusi liikmesriikides ja riikide vahel. Üldse esimest korda võideti ja kaotati riigisiseseid valimisi ELi teemadel: 2010.–2012. aastal kaotas õige mitu peaministrit ameti just eurokriisi tõttu ning sama võis täheldada mõneski riigis põgenikekriisi ajal.